SriGanganagar नींबूं के बाद अब आम आदमी से दूर हुआ आम

After lemons, mangoes are now away from common man- श्रीगंगानगर में फलों के राजा की बढ़ी चाहत, हर सीजन के दौरान रोजाना तीन हजार क्विंटल को खपत

श्री गंगानगर Published: April 16, 2022 10:46:01 am

श्रीगंगानगर। कोरोना से उभरने के बाद उम्मीद थी कि आम आदमी को महंगाई से निजात मिलेगी लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण नींबू की तरह अब आम भी खास हो गया है। After lemons, mangoes are now away from common man मौसम की मार झेल चुके फलों का राजा आम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा है। After lemons, mangoes are now away from common man महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आम की फसल में गिरावट का आई है। वहीं उत्तर प्रदेश में आम की आवक का दौर अभी शुरू नहीं होने का सीधा असर आम की आवक पर पड़ा है। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

कम आवक होने के कारण पहले दौर में आ रहे सफेद आम अब दो रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। यह आम थोक में एक सौ रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। जबकि रिटेल में इसका दाम दो सौ रुपए प्रतिकिलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं नींबूं के दाम अब साढ़े तीन सौ रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर पौने दो सौ प्रतिकिलोग्राम आ गए है। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

आम का सीजन का दौर अप्रेल के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है।

यह सीजन अगस्त तक चलता है। पीक सीजन एक मई से शुरू होने पर रोजाना इलाके में करीब तीन हजार क्विंटल आम की खपत होती है। हैदाराबाद से हर सीजन में तीस ट्रक आम की आपूति होती है लेकिन फिलहाल लागत महज आधा ट्रक जितना माल बिक रहा है। ऐसे में व्यापारी आम को खपत के अनुरुप ही मंगवा रहे है। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

व्यापारियों की माने तो अभी इलाके में सफेद आम की आवक हो रही है। इलाके में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है लेकिन हैदराबाद में उतनी गर्मी नहीं आई है। इस कारण वहां आम की फसल पकी नहीं है। फल सब्जी मंडी समिति के उपाध्यक्ष प्रशांत कालड़ा का कहना है कि इलाके में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला दशहरी आम हैं। After lemons, mangoes are now away from common man

यह आम मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर जून के अंतिम सप्ताह तक चलन में रहता है। सीजन में सबसे अंत में चूसा आम की सप्लाई होती है। सफेद आम हैदाराबाद से आता है। जबकि दशहरी आम यूपी की फसल है। चूसा आम यूपी और हिमाचल प्रदेश से आता है। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

फल थोक विक्रेताओं की माने तो थोक में सफेद आम के दो क्वालिटी में बिक रहे है। पहली क्वालिटी में 75 से लेकर 90 रुपए और दूसरी क्वालिटी में 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। इन आमों की गुठली कच्ची होती है। king of fruits

इस कारण पकाने के उपरांत बिक्री नहीं होने पर करीब चालीस प्रतिशत आम खराब होने की आंशका अधिक होती है। इस कारण रिटेलर संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए दाम ऊंचा रखता है। यदि दो से तीन दिन तक नुकसान की भरपाई हो सके। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

इधर, पिछले महीने नीबूं का दाम 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चका था। लेकिन अब यह नीबूं 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकने लगा है।

दुकानदारों की माने तो गुजरात में फसल को नुकसान पहुंचने पर नीबूं की आवक एकाएक कम हो गई थी लेकिन अब यह नीबूं रिटेल में पौने दो सौ रुपए तक आ गया है। देसी नीबूं की फसल आने के बाद लगातार नीबूं की कीमतों में कमी होने लगी है। Increased desire of the king of fruits in Sriganganagar, consumption of three thousand quintals daily during every season

king of fruits आम के दामों का गणित

दाम अप्रेल 2021 अप्रेल 2022

थोक में 50 से 65 रुपए 90 से 110 रुपए

रिटेल में 75 से 85 रुपए 140 से 200 रुपए

