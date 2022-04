SriGanganagar छह साल बाद फिर खुला फाइलों का बस्ता, आनन फानन में डोर टू डोर सर्वे

After six years, the bag of files opened again, door to door survey in a hurry- श्रीगंगानगर में पीएम आवास योजना, नगर परिषद अब अगले सप्ताह बनाएगी 65 वार्डों की रिपोर्ट

श्री गंगानगर Published: April 23, 2022 10:27:46 am

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के छह साल बंद रहे फाइलों के बस्ते फिर खुल गए है। पूरे जिले में पात्र परिवारों के लिए आवेदनों की छंटनी फिर से शुरू हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस योजना के पात्र और अपात्र परिवारों का सत्यापन कराने के लिए अंतिम रिपोर्ट मांगी है। डीएलबी के निदेशक ह्रदेय कुमार शर्मा के आदेश पर नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने 65 वार्डो के सफाई निरीक्षकों की डयूटियां लगाई है। आयुक्त ने बताया कि पिछले दिनों फार्मो की छंटनी के दौरान 53 आवेदकों को पात्रता की सूची में शामिल किया था। इसके बाद 43 आवेदकों के फार्म सही पाए लेकिन अनुमति होना शेष है।

SriGanganagar छह साल बाद फिर खुला फाइलों का बस्ता, आनन फानन में डोर टू डोर सर्वे

ऐसे में पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों की संख्या एक सौ पार हो जाएगी। इसके अलावा सफाई निरीक्षकों की ओर से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। अगले सप्ताह यह रिपोर्ट बनेगी। इन टीमों ने अब तक करीब दो हजार से अधिक घरों पर जाकर वहां का जायजा लिया। एक एक वार्ड का सर्वे कराने के लिए बकायदा चेक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में संबंधित मकान के मुखिया का नाम, भूंखड का साइज, पक्के या कच्चे भवन का दायरा, वार्षिक आय और परिवार के सदस्यों की संख्या आदि का ब्यौरा जुटाया जा रहा है।

इधर, जिले की सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर नगर पालिकाओ से इस संबंध में फीडबैक मांगा गया है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2016 में एक निजी कंपनी की ओर से शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से वार्डो में कैम्प लगाकर 6207 आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की जांच में 5900 आवेदन खारिज हो गए थे। शेष 307 फार्म पात्र होने के बावजूद लंबित थे।

लेकिन अब डीएलबी के आदेश पर नगर परिषद ने पुराने आवेदकों का बस्ता खोला है। सभी फार्मो की फिर से जांच करने के आदेश किए है। पीएम आवास योजना के लिए की शर्त थी कि आवेदनकर्ता की सालाना आय तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए। 21 वर्ग मीटर से अधिक पक्का निर्माण नहीं हो। सरकारी कार्मिक नहीं होने और सबसे अहम संबंधित आवेदनकर्ता के पास भूखंड का पट्टा होना जरूरी है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें