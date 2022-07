Sriganganagar अमरना​थ गुफा: मलबे हटाने के लिए सेना के जवानों ने झोंकी ताकत

श्री गंगानगर Published: July 13, 2022 12:24:19 pm

श्रीगंगानगर. अमरनाथ में बाबा बर्फानी की गुफा के पास मलबे में दबे यात्रियों को निकालने के लिए सेना के जवान अब एक्सक्वेटर मशीन की मदद लेंगे। सुनने में यह खबर भले ही सामान्य लगे। लेकिन एक्सक्वेटर मशीन को गुफा तक लाने के लिए सेना के जवानों को जो मशक्कत करनी पड़ रही है, वह उनकी ताकत के इम्तिहान से कम नहीं। उबड़ खाबड़ और खतरनाक उतार-चढ़ाव वाले रास्ते पर सेना के जवान कई टन वजनी मशीन को रस्सों की मदद से खेंच कर ला रहे हैं।

अमरनाथ गुफा से 14 किलोमीटर दूर सेना के बैस कैम्प बालटाल से चली मशीन हादसे वाली जगह से पांच किलोमीटर दूर थी। सेना के अधिकारियों ने बालटाल से अमरनाथ गुफा तक एक्सक्वेटर मशीन लाने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसे कैसे लाया जाएगा, इस पर उलझ गए। बालटाल से गुफा तक का रास्ता इतना दुर्गम है कि पैदल यात्री बड़ी मुश्किल से इसे पार करते हैं। मार्ग संकरा होने के साथ-साथ कहीं सीधी चढ़ाई है तो कहीं खतरनाक ढलान और सैकड़ों फीट गहरी खाई।

करगिल जैसी विश्व की सबसे कठिन लड़ाई को जीतने वाले जवानों ने तब जोश दिखाया और अपना फैसला सुना दिया। सवाल किसी की जिंदगी बचाने और हादसे में मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों तक पहुंचाने का था सो रस्सों की मदद से एक्सक्वेटर मशीन को खेंचते हुए ले जाने के लिए जवान तैयार हो गए।

सेना की पंद्रह कोर के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला व किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया की देखरेख में चल रहे बचाव अभियान में तीन टन वजनी एक्सक्वेटर मशीन को बर्फानी बाबा की गुफा तक पहुंचाने का जिम्मा लिया सेना की इंजीनियर रेजीमेंट के बारह बहादुर जवानों ने। हर खतरे का सामना करते हुए यह जवान गुफा के पास उस जगह पर एक्सक्वेटर मशीन के साथ पहुच जाएंगे जहां पिछले सप्ताह शुक्रवार को हादसा हुआ था।

अमरनाथ हादसे के बाद सोमवार को पुन:शुरु हुई यात्रा के तीसरे दिन 10309 यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। पहलगांव और बालटाल दोनों तरफ से यात्री आए। मौसम साफ होने से यात्री बिना कोई परेशानी उठाए गुफा तक पहुंचे।

दर्शन का समय शाम चार बजे तक था सो उसके बाद यात्री वापस जाने लगे। सेवादार शर्मा ने बताया कि अब आ रहे यात्री हादसे के बारे में जरूर पूछते हैं। कई यात्री उस जगह पर भी जाते हैं जहां मलबा गिरने से कई टैंट तबाह हो गए थे।

अमरनाथ गुफा के पास लगे श्रीगंगानगर की अमरनाथ लंगर सेवा समिति के भंडारे के सेवादार नवनीत शर्मा ने बताया कि मलबे में दबे यात्रियों को निकालने के लिए सेना ने एक्सक्वेटर मशीन की मदद लेने का निर्णय किया है। सेना, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने संसाधनों के अभाव में फावड़े और बेलचों से मलबा हटाने का काम शुरू किया था। लेकिन मलबा ज्यादा होने से शनिवार के बाद लापता हुए चालीस यात्रियों में से एक को भी नहीं निकाला जा सका है।

जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबे के नीचे दबे लोगों के जीवित बचे होने की संभावना कम होती जा रही है। बचाव अभियान में तेजी लाने और इसे जल्द समाप्त करने के लिए सेना ने एक्सक्वेटर मशीन की मदद लेने का निर्णय किया है।

