SriGanganagar अमरनाथ हादसा: घर पर रहे तब जाना पापा के त्याग का किरदार

Amarnath Incident: Know the character of father's sacrifice while staying at home- मृतक वधवा दंपती के ज्येष्ठ पुत्र अपूर्व ने सांझा की अपनी पीड़ा

श्री गंगानगर Published: July 10, 2022 01:18:26 pm

श्रीगंगानगर। जी ब्लॉक निवासी कपड़ा व्यवसायी मोहनलाल वधवा और सुनीता वधवा दोनों दंपती के बड़े लडक़े अपूर्व का कहना था कि कोरोनाकाल में मम्मी-पापा के साथ दो साल का खूब समय बिताया। वह बैंगलूरु और छोटा भाई हर्षित जयपुर में इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। इसके बाद उसने बैंगलूरु में ही वहां की कंपनी में और हर्षित गुडगांव में कंपनी ज्वाइन कर ली। दोनों भाई मम्मी पापा को ज्यादातर फोन पर ही बातें करते। त्यौहार या किसी कार्यक्रम में आना होता तो चंद दिनों के लिए आते। कोरोनाकाल में दोनों भाईयों ने वर्क फ्रॉम होम किया तो श्रीगंगानगर लौट आए। अर्पित और उसकी पत्नी अब भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे है जबकि छोटा भाई हर्षित गुडग़ांव में काम करता है।

SriGanganagar अमरनाथ हादसा: घर पर रहे तब जाना पापा के त्याग का किरदार

हर्षित सीआई रहे खत्री की बेटी निकिता के साथ चार मार्च को शादी की थी। गमगीन अपूर्व का कहना था कि पापा खुद का घर खरीदने की बजाय दोनों बेटों के कैरियर संवारने के लिए किराये के मकान में रहे। परिवार और समाज के लिए पापा के त्याग का किरदार यहां कोरोनाकाल में करीबी से देखने को मिला। सचमुच पापा का प्यार अनमोल रहा। करीब पांच महीने पहले ही इस मकान को बनाया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।

इस अमरनाथ में हुई प्राकृतिक आपदा में सीआई रहे सुशील खत्री की मौत हो चुकी है। खत्री की पत्नी देविका कोचर, बेटे निखिल और बेटी निकिता खत्री के अंतिम विदाई में विलाप कर रहे थे। चार दिन पहले खत्री अपनी बेटी के ससुर मोहनलाल वधवा, उनकी पत्नी सुनीता रानी और अन्य रिश्तेदार सहित कुल पंद्रह जने तीन कारों में सवार होकर गए थे। हादसे के बाद यह परिवार भी गम में डूबा हुआ है। रिश्तेदार ढांढस बंधाने आते है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें