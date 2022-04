SriGanganagar औचारिकताओं के बीच जिला परिषद सीईओ ने संभाली कमान, किया औचक निरीक्षण

Amidst the formalities, the Zilla Parishad CEO took over the command, did a surprise inspection- पंचायत राज दिवस पर जिले में 344 ग्राम पंचायतों पर हुई विशेष ग्राम सभाओं के नाम पर खानापूर्ति

श्री गंगानगर Published: April 25, 2022 09:38:29 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर जिले की 345 में से 344 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। अधिकांश ग्राम पंचायतों में हाजिरी लगाकर यह सभाएं औपचारिकताएं बनी। कई वार्ड पंच घर से बाहर नहीं निकले तो ग्राम सचिव ने इनके घरों में जाकर रजिस्टर पर साइन करवाकर औपचारिकताएं पूरी कराई। एक ग्राम पंचायत पर तो दोपहर बारह बजे ग्राम सचिव पहुंचे और चार पांच आंगनबाड़ी केन्द्र की महिलाओं को बुलाकर सरपंच को न्यौता दिया।

हालांकि इन ग्राम पंचायतों में चिरंजीवी योजना के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराना था। इधर, लालगढ़ जाटान को नगर पालिका का दर्जा मिलने के कारण वहां इस बार ग्राम सभा नहीं हुई।

विशेष ग्राम सभाओं की औचारिकताओं के बीच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद जुनैद ने कमान संभाली। रविवार को तीन ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। सीईओ ने बताया कि विशेष ग्राम सभाओं में नये करवाये जाने वाले कार्य के प्रस्ताव प्राप्त करने के साथ साथ पुराने स्वीकृत कार्यों को शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास की प्राथमिकता रही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 21-22 मे स्वीकृत सामुदायिक शौचालय निर्माण के 181 में से 122 कार्यों को शुरू कर किए गए हैं।

सीईओ ने ग्राम पंचायत शिवपुरी फतूही के सरकारी स्कूल में बीएडीपी योजना के तहत स्मार्ट कक्षा भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्राम पंचायत 18 जैड का दौरा किया। इस ग्राम पंचायत में नवाचार उड़ान मुहिम के तहत शेखो ईंट उद्योग के पास ही भट्टे पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापना की शुरूआत की। सीईओ के अनुसार इस केन्द्र से ईंट भट्टे की लेबर के छोटे बच्चों को पोषाहार मिलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की जांच भी नियमित होगी।

इस दौरान विभिन्न योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। इसके बाद हिन्दुमलकोट के पंचायत भवन और विश्राम गृह का भी अवलोकन किया गया। इस निरीक्षण के दौरान बीडीओ जितेन्द्र खुराना के अलावा महिला एवं बा विकास विभाग और जिला परिषद के कई अधिकारी मौजूद थे।

