...और पेड़ों के नीचे मिले मृत टिड्डियों के ढेर

... and piles of dead locusts found under trees...गांव 41 एच व 4 एक्स क्षेत्र में आए टिड्डी दल को मारने के लिए गुरुवार सुबह 5 से 11 बजे तक ऑपरेशन चला। कीटनाशी के छिडक़ाव से लाखों टिड्डिया मर गई और पेड़ों के नीचे मरी टिड्डियों का सैलाब नजर आया।