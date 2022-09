SriGanganagar पति से अनबन होने पर ​निकली थी आंध्रा की महिला

Andhra woman came out due to a rift with her husband- पुलिस को मिली दिशा: तेलगूं भाषा में गुत्थी एक सैनिक ने सुलझाई

श्री गंगानगर Published: September 25, 2022 09:04:47 pm

श्रीगंगानगर. पुरानी आबादी थाना इलाके में मल्टीपर्पज स्कूल के समीप भाटों के मोहल्ले में मिली आंध्रा की महिला पति से अनबन के बाद घर से निकल आई थी। पुलिस इसके परिजनों का पता लगा रही है। फिलहाल महिला को अस्पताल में स्थित सखी सुरक्षा सेंटर में रखा गया है।

SriGanganagar पति से अनबन होने पर ​निकली थी आंध्रा की महिला

पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों को महिला की भाषा समझ नहीं आने पर साधुवाली छावनी से आंध्रा प्रदेश के एक सैन्यकर्मी की मदद ली और उसे बात कराई गई। इस सैन्य कर्मी ने वार्ता के बाद पुलिस को तेलगूं भाषा का ट्रांसलेट किया तो तब पता चला कि महिला की पति से अनबन हो गई और वह घर से निकल आई। पुलिस महिला के परिजनों का पता लगा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इस महिला का पति शहर या आसपास ही रहता है। जिसकी जांच की जा रही है। महिला को राजकीय चिकित्सालय के सखी सुरक्षा सेंटर में भेजा गया है।

ज्ञात रहे कि शनिवार रात को मल्टीपर्पज स्कूल के समीप मोहल्ले में यह महिला मिली थी। लोगों ने महिला भाषा के कारण बांग्लादेशी समझ लिया और इस बात को लेकर वहां लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने एक बांग्लादेशी महिला आने की सूचना थाने पर दी थी। जहां से महिला को पुलिस थाने ले आई। जहां महिला की भाषा समझ नहीं आ रही थी लेकिन कुछ देर बाद महिला ने कागज पर लिखा कि वह आंध्रा प्रदेश की है। इसके बाद पुलिस उसके यहां पहुंचने का पता लगा रही है। वहीं उसके परिजनों की भी तलाश की जा रही है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें