श्रीगंगानगर की साठ फ़ीसदी किशोरियों में खून की कमी

Anemia in sixty percent of the girls of Sriganganagar-एनीमिया मुक्त श्रीगंगानगर बनाने के लिए जिला कलक्टर की अनूठी पहल

श्री गंगानगर Published: March 14, 2022 12:27:12 pm

श्रीगंगानगर। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे के तहत जिले की करीब 60 प्रतिशत बालिकाएं एनीमिया ग्रस्त पाई गई हैं। जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर रूकमणि रियार सिहाग ने जिले की सभी किशोरियों की स्वास्थ्य जांच करने का जिम्मा स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग को दिया है।

श्रीगंगानगर की साठ फ़ीसदी किशोरियों में खून की कमी

इस अनूठी पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य जांच के साथ ही बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया है। विभाग की ओर से किशोरियों के लिए चलाए जा रहे साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम व महिलाओं के लिए चलाए जा रहे पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान व एएनसी जांच को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

जिला कलेक्टर रूकमणि रियार सिहाग ने बताया कि एनएफएच सर्वे में सामने आया है कि करीब 60 प्रतिशत बालिकाएं एनीमिया यानी खून की कमी से ग्रसित हैं, जो काफी गंभीर है। क्योंकि इससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास प्रभावित होता है और वे विभिन्न बीमारियों से भी पीडि़त हो सकती हैं। बड़ी होने पर उन्हें गर्भकाल के दौरान भी परेशानियां का सामना करना पड़त है और नवजात शिशु भी प्रभावित होता है। इसी तरह महिलाएं भी एनीमिया से ग्रसित है।

यही वजह है कि जिले में विशेष अभियान चलाकर श्रीगंगानगर को एनीमिया मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया, जनप्रतिनिधियों व आमजन का योगदान बेहद जरूरी है। शुरुआत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की है, जिनकी टीमें स्कूल जाने वाली कक्षा 6 से 12वीं तक की किशोरियों की जांच कर रही हैं। ये टीमें इन किशोरियों का उपचार व उन्हें जागरूक भी करेंगी। विभाग की ओर से पहले ही साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के तहत किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक बार गोली दी जा रही हैं, वहीं अब जांच में जो बालिकाएं गंभीर एनीमिक मिलेंगी उन्हें नियमित रूप से गोलियां दी जाएंगी।

इसके साथ ही उन्हें पोषक आहार की जानकारी दी जाएंगी। जिला कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं व धात्रि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने, जागरूक करने व पोषण के प्रति सजग करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, एमसीएचएन दिवस सहित कुशल मंगल कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए भी सभी बीसीएमओ व एमओ को निर्देशित किया गया है।

जिला कलेक्टर रूकमणि रियार सिहाग ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे किशोरियों व गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। बालिकाओं व महिलाओं की नियमित रूप से खून जांच करवाएं और यदि एचबी कम पाया जाता है तो उन्हें नियमित दवा दिलाएं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सकों व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से परामर्श व उपचार लें।

आशा सहयोगिनी के जरिए आयरन की गोलियां भी नियमित रूप से बालिकाओं व महिलाओं को खिलाएं। अभिभावक विभाग के आईईसी हेल्थ डिपार्टमेंट एसजीएनआर से जागरूकता सामग्री देखें व स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करें।

सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है, जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर, उनके निर्माण की दर से अधिक होती है।

अनीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। एनीमिया के लक्षणों में त्वचा का सफेद दिखना, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदयगति का तेज होना और चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना है। एनीमिया से बचाव के लिए आहार में कुछ बदलाव करना काफी फायदेमंद साबित होता है।

कार्यक्रम प्रभारी व एसीएमएचओ डॉ. मुकेश मेहता ने बताया कि यदि हम एनीमिया पर विजय पाना चाहते हैं तो हर जिलावासी को जागरूक होना होगा, कि लौहतत्व से भरपूर खाद्य पदार्थो को अपने भोजन में शामिल करें। ऐसा भी नहीं कि ये महंगे होते हैं। पालक-गाजर आदि कई सस्ती सब्जियां हैं, जिनमें भरपूर लौहतत्व होता है। खाने में चकुंदर, गाजर, ट्माटर और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर जागरूकता से एनीमिया पर अंकुश लगाया जा सकता है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें