श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी महिलाओं ने प्रदर्शन कर मांगा हक

Anganwadi women protested in Sriganganagar and demanded the right- स्वयं सहायता समूह की ओर से सप्लाई किए गए पोषाहार का बजट देने की मांग

श्री गंगानगर Updated: March 25, 2022 11:57:53 pm

श्रीगंगानगर . अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना हक मांगा . इन महिलाओं का कहना था कि लंबे समय से महिला बाल विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूह की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरित करवाया था लेकिन इसके एवज में बजट का भुगतान अभी तक नहीं मिला है 3 साल बीतने के बावजूद भी विभाग के अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं जबकि गंगानगर जिले के कई ब्लॉकों में इस पोषाहार का भुगतान किया जा चुका हैं।

इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि महिला बाल विकास विभाग के कई अधिकारी पोषाहार बिल वितरण के नाम पर अग्रिम वसूली की राशि की मांग कर रहे हैं जब देने से मना किया तो उन्होंने बिल का भुगतान करने से इंकार कर दिया है।

जिलाध्यक्ष सीता स्वामी ने बताया कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी की आशा सहयोगिनी से 8 की बजाय 12 घंटे ड्यूटी करवाई गई थी लेकिन इसके एवज में कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की अध्यक्ष उषा वर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन कैंप में आशा सहयोगिनी को सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक लगातार ड्यूटियांकरवाई जा रही है, इसके बदले कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है।

