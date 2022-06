SriGanganagar फूटा आक्रोश, निकाला रोष मार्च, धरना देकर रास्ता जाम

श्रीगंगानगर। इलाके में एक मात्र सूरतगढ़ कस्बें में.उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या करने के मामले में विश्व हिन्दू परिषद और हिन्दू संगठनों ने रोष मार्च निकाला। सूरतगढ़ के बाजार के मार्गो पर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रास्ता जाम कर महाराणा प्रताप चौक पर धरना लगा दिया।

विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर विभिन्न हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर रोष प्रदर्शन कर बीकानेर रोड पर धरना लगाया। इस धरने पर विधायक सहित काफी लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने इन लोगों से समझाइश कर वापस भेजने का आग्रह किया लेकिन आंदोलनकारियों का कहना था कि कब तक संशय की परीक्षा लेते रहोगे।

इसके बाद रोष जुलूस के रुप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम कपिल कुमार यादव को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन देकर राज्य सरकार को कठोर कारवाई करने के निर्देश देने की मांग की। विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर हिन्दू संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए।

यहां विधायक रामप्रताप कासनियां,पूर्व विधायक राजेन्द भादू, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, भाजपा नगर मण्डल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, विश्व हिन्दू परिषद के मंत्री श्याम अरोड़ा, भाजपा युवा मोर्चा के विनोद सारस्वत, प्रेम अरोड़ा, गौरव बलाना, महेन्द्र नागर, योगेश स्वामी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीकानेर रोड पर धरना लगाकर जाम लगाया।

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल ने नुपूर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। लेकिन वहां एक समुदाय के दो जनों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने उसे किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की। मंगलवार को दिनदहाड़े दो जने टेलर की दुकान में घुसकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी।

इस मामले में राज्य सरकार व पुलिस की लापरवाही है। इस मामले में राज्य सरकार को कठोर कारवाई करनी चाहिए। इसके बाद सभी जुलूस के रुप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कपिल यादव को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा।

