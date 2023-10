भाजपा टिकट से वंचितोें का रोष जायज पर इतना गंभीर नहीं

श्री गंगानगरPublished: Oct 12, 2023 11:40:38 pm Submitted by: surender ojha

anger of those deprived of BJP ticket is justified but not so serious.- इलाके में डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूनियां

भाजपा टिकट से वंचितोें का रोष जायज पर इतना गंभीर नहीं

श्रीगंगानगर। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने स्वीकारा है कि टिकट वितरण के बाद वंचित रहने वाले कार्यकर्ताओं में गुस्सा लाजिमी हैं लेकिन इतना गंभीर नहीं है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ने में रोड़ा अटक जाएं। भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को डा. पूनियां ने प्रेस वार्ता में टिकट वितरण पर सटीक जवाब भी दिए। झोटवाड़ा समेत बारह विधानसभाओं में पार्टी प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो रहे हंगामे में पूर्व सीएम वसुंधरा खेमे की अनदेखी से राजस्थान जीतने के सवालों पर पूनियां का कहना था कि हमारा एक ही फेस कमल का फूल है। बारह जने सीएम की दौड़ में है, पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे है। पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के भावनात्मक रिश्ते होते है, टिकट नहीं मिलने पर गुस्सा आता है। परिवारिक मैटर है, निपटा लिया जाएगा। किसी विशेष चेहरे की बजाय संगठन के बलबूते पर चुनाव मैदान में आए है। पोकरण में किसान की गलत फोटो को होर्डिग्स में दर्शाकर उसकी भूमि कुर्क करने के प्रचार को पार्टी की सफाई देते हुए पूनियां का कहना था कि यह कांग्रेस की चाल थी। जब हमनें गहलोत सरकार से विधानसभा में यह सवाल पूछा गया तब यह जानकारी सामने आई कि कर्जा माफी नहीं होने के कारण प्रदेश के 19 हजार 922 लोगों की भूमि कुर्क की गई है।

इस दौरान पूनियां बोले कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ अंतिम चरण में ईवीएम में जनता बदलाव करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार सत्ता परिवर्तन सरकार विरोधी नहीं बल्कि जनता का आक्रोश हैं। कर्जा माफी को लेकर किसानों, 19 बार पेपर लीक की घटनाओं से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजाना हत्या और बलात्कार के बढ़ते मामले, आपसी झगड़े में कांग्रेसियों की बाड़ेबंदी जैसे प्रकरणों को लेकर सत्ता का अंत आ चुका है।

भाजपा प्रत्याशियोें की पहली सूची में 41 में से 7 सांसदों को उतार कर संबधित इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं में ज्यादा कलह मचा दी हैं। सांसदों का डिमोशन भी हो गया हैं, इससे पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, इस पर पूनियां का कहना था कि ऐसा नहीं है। पार्टी ने सब फैक्टर देखकर मैदान में उतारा हैं। जहां जहां विरोध हो रहा है, वहां कार्यकर्ताओं से समझाइश की जा रही है। चुनिंदा जगह अति महत्वाकांशी लोग हैं।

पूनियां ने दावा किया कि इस बार जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। किसानों, युवाओं और महिलाओं से सुझाव मांगे जा रहे है ताकि इनके आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार किया जा सके। सरकार बनने के बाद इन संकल्प पत्र के माध्यम से काम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में अब हर जिले में कदावर नेता का प्रवास रहेगा। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार से बदलाव लाया जाएगा।