जिले में एक और प्रत्याशी का निधन, मची खलबली

Nov 21, 2023

Another candidate dies in the district, creating panic- गंगानगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम थे कैँसर रोगी

श्रीगंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक करते जिला कलक्टर

#Rajasthan Assembly Elections 2023 जिले में एक और प्रत्याशी का आकस्मिक निधन हो गया। जिला मुख्यालय पर मंगलवार शाम को गंगानगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम पुत्र गुरदित्ता राम की मृत्यु हो गई। उसकी आयु करीब 56 साल बताई गई है। पुरानी आबादी के वार्ड छह में रहने वाले इस प्रत्याशी को निवार्चन विभाग की ओर से चुनाव निशान प्रेस आवंटित किया गया था। उधर, चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम ने संबंधित प्रत्याशी के आवास पर जाकर फीडबैक लिया। इधर, प्रमुख उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में खलबली मच गई। हर कोई यह जानने का प्रयास करता नजर आया कि कहीं चुनाव प्रक्रिया स्थगित नहीं हो जाएं।

इधर, रिर्टनिंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रत्याशी राधेश्याम के निधन की सूचना आई है, इसकी पुष्टि की जा रही है। वह कैंसर रोग से ग्रसित था। इस संबंध में निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम के परिजनों से भी संपर्क किया गया है। अग्रवाल ने इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इधर, चुनाव आयोग ने किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के निधन होने पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित नहीं करने का संकेत दिया है। विदित रहे कि पिछले दिनों करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी होने के कारण चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुरुप चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब तक वहां चुनाव प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग ने नई तिथि की घोषणा नहीं की है।