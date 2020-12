श्रीगंगानगर में एक और खुली पॉक्सो कोर्ट, अब तेजी से होगा ट्रायल

Another open poxo court in Sriganganagar, now trial will be expedited- बच्चों और नाबलिगों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीडऩ प्रकरणों का होगा शीघ्र निपटारा