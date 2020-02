प्रधानाचार्य को एपीओ किया, अब कहा एपीओ नहीं स्कूल से हटाया था

APO to the Principal, now said not APO was removed from school...चक 27 ए के राजकीय विद्यालय के गणित अध्यापक पर कथित रूप से लगे छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को चौदहवें दिन भी ग्रामीणों का धरना और पांचवें दिन अनशन जारी रहा।