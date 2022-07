SriGanganagar पानी निकासी के लिए दो बार बुलाई सेना, फिर भी नहीं बनाया ड्रैनेज सिस्टम

Army called twice for water drainage, yet no drainage system- एक दशक पहले दस करोड़ रुपए दान में मिले, वर्षा जल निकासी योजना नहीं बनाई तो वापस लौटाने पड़े

श्री गंगानगर Published: July 20, 2022 09:14:31 pm

श्रीगंगानगर. इलाके में बरसाती पानी की निकासी के लिए स्थायी समाधान ड्रैनेज सिस्टम बनाने का सपना अधूरा रह गया है। चार दिन पहले हुई अतिवृष्टि से पानी निकासी के इंतजाम फेल हुए तो जिला प्रशासन और नगर परिषद को सेना की मदद लेनी पड़ी। ऐसी ही िस्थति आठ साल पहले वर्ष 2014 में भी हुई, तब जिला प्रशासन और नगर परिषद के हाथ खड़े होने पर सेना ने मोर्चा संभाला था। बरसाती पानी निकासी के लिए दो बार सेना शहर को बचाने के लिए आ चुकी है। इसके बावजूद जिला प्रशासन, नगर परिषद और यूआईटी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। इलाके के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने शहर में पानी निकासी के लिए कोरी बातें की, इसका परिणाम यह रहा कि अब तक ड्रैनेज सिस्टम बनना तो दूर उसकी डीपीआर तक नहीं बन पाई है।

गंदे पानी की निकासी के लिए एसटीपी का निर्माण हो चुका है लेकिन अभी तक शहर में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। इस कारण वैकल्पिक व्यवस्थाओं से शहर को जूझना पड़ रहा है। हालांकि दस साल पहले जनसहभागिता में ड्रैनेज सिस्टम बनाने के लिए एक दानदाता ने दस करोड़ रुपए की राशि नगर परिषद को सुपुर्द की थी। लेकिन निर्धारित समय में वर्षा जल निकासी योजना नहीं बनाने पर दानदाता को यह राशि वापस लौटानी पड़ी थी। वर्ष 2012 में वर्षा जल निकासी योजना बनाने के लिए नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त हितेश कुमार ने एक व्यवसायी से संपर्क कर दान मांगा था। इस दानदाता ने दस करोड़ रुपए की राशि जमा कराते हुए शर्त लगाई थी कि इस वर्षा जल निकासी योजना का नाम उसके पिता के नाम से होगा। लेकिन तब नगर परिषद बोर्ड ने राजनीतिक द्धेषता की वजह बताकर टालमटोल की। तय सीमा में यह सिस्टम नहीं बना तो इस दानदाता ने नगर परिषद प्रशासन से दान की गई राशि दस करोड़ मूल राशि और करीब पौने दो करोड़ रुपए ब्याज कुल पौने बारह करोड़ रुपए वापस वसूल कर ली थी। आठ साल पहले केन्द्र सरकार ने भी शहर में ड्रैनेज सिस्टम बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन यह सिर्फ कागजी प्रयास बनकर रह गया है। केन्द्र सरकार की अटल मिशन फॉर रेज्यूवेंशन एंड अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत योजना) के तहत ड्रैनेज सिस्टम, वाटर पार्क, मल्टीस्टोरी पार्किग बनाने के लिए खाका तैयार कराया गया था। इस पर नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से करीब 55 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट खर्च होने का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार के पास भिजवाया लेकिन केन्द्र सरकार ने इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पढ़ना जारी रखे

