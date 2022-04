SriGanganagar अरोड़वंश बिरादरी ने भुगता विभाजन का दर्द

Arodvansh fraternity suffers the pain of partition- अरूट चौक के लोकार्पण पर एक मंच पर हुए अरोड़वंशी

श्री गंगानगर Published: April 04, 2022 12:18:25 am

श्रीगंगानगर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ का कहना है कि भारत-पाक के विभाजन के बाद अरोड़वंशियों ने अपने मेहनत के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई हैं। विभाजन का दर्द अरोड़वंशियों ने भुगता हैं। पाक के लाहौर, रावलपिंडी आदि इलाके में अरोड़वंश समाज के लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़ी लेकिन गुलामी नहीं की। भारत के कोने कोने में जाकर बसे विस्थापितों ने कई उतार चढ़ाव देखें है।

रविवार को अरोड़वंश समाज ट्रस्ट की ओर से जवाहरनगर गगन पथ पर अरुट महाराज चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में चुघ करीब ढाई घंटे देरी से पहुंचे। उन्होंने इजराइल के यहूदियों के लंबे समय तक विस्थापित झेलने के दर्द और उसके बाद इजराइल को विश्व पटल पर का दर्द और अपने देश इजराइल को स्थापित करने की कहानी बताई।

इस कार्यक्रम में पूरे जिले से अरोड़वंश समाज के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी आदि पहुंचे। इस मौके पर स्वामी ब्रह्मदेव ने अरोड़वंश समाज को मार्शल कौम बताया। राजस्थान वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष ज्योति किरण नरूला ने सवाल उठाया कि विधायक और सांसद पूरा बजट खर्च नहीं करते। विदेशों में अरोड़वंश समाज पर रिर्सच चल रही है।

इस पर विधायक राजकुमार गौड़ का कहना था कि अरोड़वंश समाज खुद रिर्सच हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर खुद के साथ साथ इलाके का सर्वागीण विकास किया। उन्होंने इलाके की सडक़ों का जाल बिछाया हैं।

इससे पहले सांसद निहालचंद मेघवाल, बीएसएफ दिल्ली के कमांडेट आरके अरोड़ा, पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर, ट्रस्ट अध्यक्ष कपिल असीजा, सचिव दीपक मिडढ़ा, पूर्व अध्यक्ष अजय नागपाल सोनू ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अरोड़वंश स्कूल के बच्चों ने राम नाटय का मंचन भी किया।

