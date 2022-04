SriGanganagar अरुट महाराज चौक की आड़ में अरोड़वंश बिरादरी लामबंद

Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk- श्रीगंगानगर में फिर सक्रिय अरोड़वंश समाज, एक मंच पर आएंगे कांग्रेसी और भाजपाई

श्री गंगानगर Published: April 03, 2022 01:31:48 am

श्रीगंगानगर। इलाका पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसमें सबसे बड़ी ताकत अरोड़वंश बिरादरी के वोटरों का बढ़ता आंकड़ा हैं। पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर ने जब वर्ष 2013 में विधानसभा हारा तब इस बिरादरी को एकजुट होने का मौका ही नहीं मिला।Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

SriGanganagar अरुट महाराज चौक की आड़ में अरोड़वंश बिरादरी लामबंद

हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विनीता आहुजा पर दांव खेला लेकिन परिणाम आशा के अनुरुप नहीं आया। मौजूदा अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष कपिल असीजा ने फिर से अरोड़वंश समाज को एकमत करने का प्रयास किया है। इलाके के इतिहास में पहली बार अरोड़वंश समाज के अरूट महाराज का चौक बनाया गया हैं। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

जवाहरनगर गगन पथ अरोड़वंश स्कूल के पास बने इस चौक का लोकार्पण करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को बुलाया हैं। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

चुघ के लिए पूर्व अध्यक्ष अजय नागपाल सोनू ने सुझाव दिया था। सोनू नागपाल चाहते है कि भाजपा के लिए फिर से चुनावी टिकट मिल सके। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

वहीं असीजा ने अपनी बिरादरी को राजनीतिक दलों के समक्ष बड़ा आंकलन करने के लिए यह लोकार्पण कार्यक्रम का प्लेट फार्म तैयार किया हैं। इस समाज के कई लोग कांग्रेसी भी है। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

ऐसे में श्रीगंगानगर में यूआईटी के अध्यक्ष पद को लेकर भी लॉबिंग करने का प्रयास हैं। इस यूआईटी अध्यक्षी पाने की दौड़ में अब समाज के नाम कांग्रेस की फिजां बनाने का दावा किया जा रहा हैं। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

जयपुर में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर किसी भी तरह यूआईटी अध्यक्षी पाने के लिए कई डेरा डाले हुए है। पंजाब में कांग्रेस के सफाए के बाद इसकी आहट इलाके में आने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस हाइकमान ने जनता का मिजाज अपने पक्ष में करने के लिए जनप्रतिनिधियों की बजाय कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व देने के संकेत दिए हैं। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

वहीं इलाके में कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए किसी सर्वमान्य नाम पर सहमति होने के आसार हैं। इस फोरमेट में कई नाम सामने आए हैं। विधायक राजकुमार गौड़ और विधानसभा में प्रत्याशी रहे अशोक चांडक के खेमे में यूआईटी अध्यक्षी को लेकर काफी समय से कशमकश चल रही हैं।Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

हालांकि चांडक की पत्नी करुणा चंाडक नगर परिषद की सभापति हैं। ऐसे में चांडक खेमे ने किसी अरोड़वंशी को यूआईटी अध्यक्ष बनाने का कार्ड खेलने का मानस बना लिया हैं। इलाके में अरोड़वंश बिरादरी के अधिक वोटर हैं। Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

पिछले दिनों पंचायतराज जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के समक्ष अरोड़वंश समाज के लोगों ने समाज के ही सदस्य को यूआईटी अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया था। अरोड़वंश समाज के कई सदस्य पुराने कांग्रेसी भी हैं। इस नाते अरोड़वंश समाज ने यह सिलसिला तेज किया है।Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

इलाके में अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के सचिव दीपक मिडढ़ा, गोपी नागपाल, अंकुर मिगलानी, जेएन कामरा, ओम रावल आदि दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। हालांकि गौड़ खुद भी चैयरमैन बनने के इच्छुक बताए जाते हैं लेकिन खुद के नाम पर अभी तक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। गौड़ खेमे के दीपक मिड्ढा इस रेस में भी शामिल हो गए हैं।Arrodvansh fraternity mobilized under the guise of Arut Maharaj Chowk

राजनीतिकों की माने तो गौड़ कोई भी गुगली खेल सकते है। इतना जरूर है कि इस अरूट चौक के चारों ओर अरोड़वंश समाज की वैल्यू एकाएक बढ़ जाएगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें