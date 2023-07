आ​खिर मिशन पूरा, पाइप लाइन का ट्रायल सफल

श्री गंगानगरPublished: Jul 30, 2023 11:00:12 pm Submitted by: surender ojha

At last the mission is completed, the trial run of the pipeline is successful- अब पुरानी आबादी से आसान होगी पानी निकासी

श्रीगंगानगर। पुरानी आबादी के ईदगाह के पास गडढा क्षेत्र से साधुवाली लिंक चैनल तक करीब आठ किमी बिछी पाइप लाइन में अब पानी आसानी से प्रवाहित हो सकेगा। नगर परिषद आयुक्त कपिल कुमार यादव की देखरेख में अभियंताओं और ठेकेदार के एक्सपर्ट की टीम ने अबोहर रोड पर साधुवाली सैन्य छावनी के पास इस पाइप लाइन का ट्रायल किया। पुरानी आबादी से इस सैन्य छावनी तक पाइप लाइन की लंबाई करीब पांच किमी आंकी गई है। 600 एमएम व्यास की इस पाइप लाइन में पुरानी आबादी का अधिकांश पानी आएगा। इस पानी को पाइप लाइन के माध्यम से साधुवाली लिंक चैनल में छो़ड़ने के लिए सैन्य छावनी के पास बड़ा चैम्बर बनाकर मिलान किया जा रहा है। दरअसल, गुरुनानक बस्ती से साधुवाली लिंक चैनल तक पाइप लाइन बिछाई हुई हैं और वहां पानी की सप्लाई भी हो रही है। इसी पाइप लाइन में पुरानी आबादी से यहां तक पहुंची पाइप को छोड़ने का काम अब अगले दो दिनों में पूरा किया जाएगा। आयुक्त यादव की माने तो पुरानी आबादी से सैन्य छावनी तक पानी लाने का काम चुनौतीपूर्ण था जिसे पूरा करने के लिए करीब एक महीने का समय लग चुका है। इस सैन्य छावनी से लिंक चैनल के बीच दूरी तीन किमी हैं।

अबोहर रोड पर साधुवाली सैन्य छावनी के पास अब एक चैम्बर्स का निर्माण कराया जाएगा। इसमें गुरुनानक बस्ती गडढा क्षेत्र से लिंक चैनल तक बिछी पाइप लाइन के साथ पुरानी आबादी से आने वाले पानी को जोड़ा जाएगा। यह वह प्वाइंट हैं जहां से पूरे शहर का पानी एक साथ साधुवाली लिंक चैनल में डालने के लिए एक साथ बहता जाएगा। कनिष्ठ अभियंता जितेन्द्र मीणा ने बताया कि सैन्य छावनी के पास गुरुनानक बस्ती गडढा क्षेत्र से आ रहे पानी की पाइप लाइन में नॉन रिटर्न वाल्व को बदला जा सकता हैं। यह वाल्व तकनीकी रूप से फिट हुआ है, यदि पुरानी आबादी वाली पाइप लाइन को इस पाइप में जोड़ा जाएं तो यह नॉन रिटर्न वाल्व खराब हो सकता है। इस कारण गुरुनानक बस्ती गडढा क्षेत्र से पानी की निकासी की प्रक्रिया वाल्व नया लगाने तक रूक सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है।