प्रेमी जोड़े को पकड़ने गई पुलिस पर हमला

Attack on the police who went to catch the lover couple- एएसआई समेत चार पुलिस कार्मिक हुए जख्मी

श्रीगंगानगर। तीन दिन से लापता हुए प्रेमी जोड़े को पकड़ने गई पुलिस दल पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस जब इस प्रेमी जोड़े के गांव 13 जैड के आसपास छुपे होने की जानकारी मिली तो वहां पहुंची। उससे पहले किशोरी के परिजन भी वहां पहुंच गए। पुलिस के समक्ष इन लोगों ने किशोरी से मारपीट शुरू की तो बीच बचाव करने के लिए जैसे ही पुलिस दल ने सख्ती दिखाई तो इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस संबंध में सदर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। वहीं किशोरी को भगाने और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ़तार किया गया है। सदर और महिला थाना पुलिस में अलग अलग दर्ज दोनों प्रकरणों की जांच सीओ एससी एसटी सैल संजीव चौहान को दी गई है।