पन्द्रह लाख रुपए के लेनदेन की ऑडियो वायरल से अधिकारियों में मची खलबली

- तत्कालीन बीडीओ, ग्राम सचिव सहित कईयों ने साधी चुप्पी Audio of 15 lakh rupees transaction has gone viral.