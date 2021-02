विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में बजट होने के बावजूद प्रदेश में पिछड़ा जिला

Backward district in the state despite having budget in MLA Local Area Development Scheme- छह विधायकों के एमएलए कोटे में अब भी पचास फीसदी बजट शेष