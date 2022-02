बैंक अफसर कर रहा था अफीम तस्करी, दो साथियों के साथ गिरफ्तार

श्री गंगानगर Published: February 20, 2022 11:52:31 pm

श्रीगंगानगर. पुलिस प्रशासन की ओर से नशामुक्ति अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने तीन जनों से डेढ़ किलो अफीम बरामद कर गिर$फतार किया है। इसमें अनूपगढ़ बैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। कोतवाली सीआई विश्वजीत सिंह ने बताया कि एसआई सुभाष बिश्नोई और एएसआई राकेश शर्मा की टीम ने नेहरू पार्क से गुरुनानक खालसा स्कूल तक जाने वाली रोड के बीच प्राचीन शिवालय वाली गली में जैसे ही तीन युवक वहां पहुंचे तो पूछताछ की गई।

इन तीनों से डेढ़ किलो अफीम बरामद कर गिरफ्तार किया। इसमें अनूपगढ़ के वार्ड 25 निवासी अमित कुमार (35) पुत्र विश्वमित्र सुथार बिश्नोई, रावला क्षेत्र खानूवाली गांव के वार्ड पांच निवासी नवीन कुमार (26) पुत्र राजेन्द्र कुमार बिश्नोई, खानूवाली के वार्ड छह निवासी प्रदीप कुमार (22) पुत्र विजपाल बिश्नोई के कब्जा से डेढ़ किलो अफीम बरामद की।

जांच लालगढ जाटान थानाधिकारी तेजवंत सिंह को सुपुर्द की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी अमित कुमार सुथार बिश्नोई अनूपगढ़ में बैंक अधिकारी हैं। अनूपगढ़ एरिया में वह मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त हो गया।

मोटी कमाई का यह शॉर्टकट तरीका अपनाया। वह अपने दो रिश्तेदारों को भी इस धंधे में शामिल कर लिया। इस बीच, रविवार को श्रीगंगानगर से एक दलाल ने श्रीगंगानगर में खेप पहुंचाने के लिए मोटी रकम का लालच दिखाया। इस दलाल की बातों में आकर बैंक अधिकारी अमित कुमार खुद डिलीवरी देने तैयार हो गया।

उसने अपने दो साथियो को साथ लेकर अनूपगढ़ को रविवारीय अवकाश घर पर मनाने की बजाय डिलीवरी देने श्रीगंगानगर आ पहुंचा। तीनों यहां एच ब्लॉक पहुंचे तो दलाल ने नेहरू पार्क के पास डिलीवरी देने के लिए कॉल की। मोटी रकम पाने की इतनी जल्दबाजी थी कि तीनों चंद मिनटों में पहुंच गए। लेकिन इस बीच पुलिस के मुखबिरों ने इस डिलीवरी की भनक लग गई। पुलिस ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने जब गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आई तो तीनों ने अपने अपने परिवार की पृष्ठभूमि बताई। आरोपी अमित कुमार के बारे में जब जानकारी जुटाई तो पुलिस की यह टीम हैरान रह गई। यह अनूपगढ के एक बैंक का अधिकारी हैं।

अच्छा वेतन और सुविधा होने के बावजूद उसने मादक पदार्थो की तस्करी के जरिए मोटी रकम जुटाने का जरिया बना लिया। कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर जांच लालगढ़ जाटान थाना प्रभारी तेजवंत सिंह को सौंपी हैं।

