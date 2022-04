SriGanganagar किशोरी से दोस्ती की फिर उससे दुष्कर्म, अब दस साल कठोर कारावास

श्री गंगानगर Published: April 08, 2022 11:22:51 pm

श्रीगंगानगर। करीब आठ साल पहले किशोरी से दोस्ती कर उसे बहलाफुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अब अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज सुरेन्द्र खरे ने यह निर्णय सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि पुरानी आबादी इलाके की पीडि़ता की मां ने 14 मार्च 2014 को महिला पुलिस थाना के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि बीती रात उसकी नाबालिग बेटी घर पर सोई हुई थी लेकिन सुबह गायब मिली। इस नाबालिगा की आयु करीब साढ़े पन्द्रह साल की थी और कक्षा नवीं में अध्ययनरत थी। पीडि़ता की मां ने कालूवाला गांव के पवन कुमार पर शक जताते हुए बताया था कि इस युवक के साथ चोरी छुपे बाते करते देखा था। इस शक के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की।

इस दौरान खुलासा हुआ कि कालूवाला चक निवासी पवन कुमार पुत्र हिम्मतराम मेघवाल पीडि़ता को उसके घर रात को आया और दोनों बाहर भाग गए। दोनों नागौर और जैसलमेर जिले में कई दिन ठहरे थे। इन दोनों की तलाश के दौरान सुराग मिला कि आरोपी पवन कुमार अपने चाचा के गांव जाकर छुप गया है। पुलिस ने आरोपी के चाचा नागौर जिले के गांव बाघरासर निवासी आशाराम उर्फ आशूराम पुत्र रामूराम मेघवाल को भी गिरफ्तार किया।

इस चाचा पर आरोप था कि उसने अपने भतीजे को बिना ब्याह लेकर आई किशेारी को अपने घर पर पनाह दी। इन दोनों के कब्जे से पीडि़ता को बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा। मेडिकल मुआयने में इस किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और जोड़ दी।

पुलिस ने आरोपी पवन कुमार को अपहरण और दुष्कर्म करने और उसके चाचा आशाराम को घर में पनाह देने का आरोपी मानते हुए अदालत में चालान पेश किया।

अदालत ने आरोपी पवन कुमार मेघवाल को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 5 और धारा 6 में दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आईपीसी की धारा 450, धारा 363, धारा 366 में दोष मुक्त कर दिया। वहीं अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोपी पवन के चाचा आरोपी आशाराम उर्फ आशूराम को बरी कर दिया।

