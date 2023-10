रामलीला का आगाज: पहले दिन नारद मोह लीला का मंचन

श्री गंगानगरPublished: Oct 12, 2023 11:53:06 pm Submitted by: surender ojha

Beginning of Ramlila: Narada Moh Leela staged on the first day- रामलीला मैदान में दिव्य रामलीला में लगे वीर बजरंगी के जयकारे

रामलीला का आगाज: पहले दिन नारद मोह लीला का मंचन

श्रीगंगानगर। श्रीहनुमान राम नाटक समिति के तत्वावधान में सुखाडि़या सर्किल रामलीला मैदान में गुरुवार रात सवा नौ बजे दिव्या रामलीला का शुभारम्भ हुआ। इस रामलीला मंचन को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान भगवान श्रीराम और वीर बजरंगी के जयकारे लगाए गए। हनुमान चालीस की चोपाईयों की गूंज के साथ मंचन के प्रथम दिन नारद मोह, नट नटनी व इन्द्र दरबार के दृश्य आकर्षक का केन्द्र रहे। नारद का मोह भंग करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने तराजू में विराजे और तब एक सोने के पलडे़ पर तुलसी रखकर पलड़े में रखा, तब भगवान के बराबर तुलसी का पता बराबर बैठा। नारद ने रूक्मिनी को दान का महत्व बताया। इससे पहले नगर परिषद सभापति, झांकी वाले बालाजी मंदिर के पुजारी आदि ने गणेश वंदना और आरती कर रामलीला मंचन का शुभारंभ कराया। इस दौरान समिति अध्यक्ष ओम असीजा की अगुवाई में राज जनवेजा, निश्चय जनवेजा, सोनू अनेजा, दीपक जसूजा, रविन्द्र मिढा, राकेश श्रीवास्तव, बीएस चौहान, राजेश वाटस, इन्दूभूषण चावला, पूर्णचंद मोर्य, वीना चौहान आदि मौजूद रहे।