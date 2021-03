युवाओं के श्रमदान से चमका श्रीगंगानगर का भारत माता चौक

Bharat Mata Chowk in Sriganganagar shone with the shramdaan of youth- पत्रिका के संस्थापक कुलिशजी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित.