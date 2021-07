किसान आंदोलन से रंगत कम होने पर अब भाजपा दिखाएगी ताकत

Now BJP will show strength if the color is reduced due to farmers' movement- भाजपा चलाएगी जन जागरण अभियान, ३० जुलाई को गंगासिंह चौक पर धरना