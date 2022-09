SriGanganagar अवरोधक: अपने हित के लिए दूसरों को बाधा पहुंचाना भी अपराध

Blocker: It is also a crime to obstruct others for one's own interest.- इलाके में चक्का जाम हटाने के लिए जिम्मेदार खाकी बनी मूकदर्शक

श्री गंगानगर Published: September 17, 2022 08:51:44 pm

श्रीगंगानगर। अपने व्यक्तिगत या मामूली मांगों को लेकर लोग अब धरना प्रदर्शन की बजाय रास्ता रोककर चक्का जाम करने लगे है। अपने हित के लिए दूसरे को बाधा पहुंचाना भी अपराध है। लेकिन इस अपराध को रोकने के लिए इलाके की खाकी मूकदर्शक बन गई है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक सड़क को बंद कर देना चिंता की बात है। इन दोनों के बीच संतुलन की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण सुनवाई के दौरान कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है। यह संसद में हो सकता है और सड़क पर भी हो सकता है, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही होना चाहिए। लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है लेकिन इसके लिए जगह कौन सी हो ये अहम है। इस टिप्पणी के बावजूद इलाके में आए दिन विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम को विरोध का हथियार बना लिया है। चक्का जाम इतने अधिक होने लगे है कि पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए अपराध करने वालों को कार्रवाई करने की बजाय मूकदर्शक रहना उचित समझा है। इसी वजह से आए दिन चक्का जाम करने वालों के हौँसले इस कदर बढ़ गए कि अब अपने व्यक्ति मामलों में भी सड़क जाम होने लगी है। गांव-शहरों में प्रभावशाली लोग सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर लेते हैं या फिर लोगों को तंग करने के लिए सार्वजनिक रास्तों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया या किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 431 के तहत सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष कारावास का प्रावधान है। वहीं व्यक्तिगत रूप से किसी का रास्ता बंद करता है तो आईपीसी की धारा 339 व 341 के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आने जाने से रोकता है तो वो रास्ता रोकने का अपराध है| धारा 339 और धारा 341 में एक-एक माह कारावास व पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।-- तब कलक्टर ने दी थी घुड़कीकरीब पांच साल पहले श्रीगंगानगर जिला कलक्टर ज्ञानाराम ग्राम पंचायत मम्मड़ में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई के दौरान मम्मड़ के एक नागरिक की ओर से रास्ता बंद करने की शिकायत सुनने के बाद कलक्टर का कहना था कि स्वीकृत रास्ता किसी भी नागरिक को बंद या अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में उन्होंने तब पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की नसीहत दी थी। - 31 जुलाई 22 : केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मामले में विश्वासघात करने के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों के आह़वान पर महियांवाली टोल नाके के पास, सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर मानकसर चौक और भगवानगढ़ बस स्टैण्ड पर चक्का जाम कर दिया था। - 15 सितम्बर 22: राजियासर से श्रीविजयनगर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दो माह पहले करीब चौबीस किमी जर्जर होने पर दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर बीरमाना क्षेत्र के 22 जीबी बस स्टैंड और अनूपगढ़ के नाहरांवाली में ग्रामीणों की संघर्ष समिति के सड़क पर चक्का जाम किया। - 14 सितम्बर22: श्रीगंगानगर-अबोहर रोड पर पंजाब के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम किया। इस रूट पर पंजाब के लिए आवाजाही एकाएक थम गई थी। इस कारण लोगों को मजबूरन ग्रामीण इलाके से निकलने वाले रूट से अबोहर तक दूरी तय करनी पड़ी। - 15 सितम्बर 22: हनुमानगढ़ बाइपास पर इलाके में बढ़ते लंपी डिजिज से पशुओं की मौतों को लेकर पशुपालकों ने चक्का जाम किया। इन पशुपालकों का कहना था कि राज्य सरकार ने इस बीमारी से हो रही मौतों पर अब तक मुआवजा जारी नहीं किया है। - 16 सितम्बर22: शराब ठेके और गोदाम को हटाने की मांग को लेकर पार्षद कमला बिश्नोई और उनके समर्थकों ने एसएसबी रोड पर चक्का जाम कर दिया था। इस कारण सुबह से लेकर दोपहर तक वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं रोडवेज बसों को भी ऐनवक्त पर अपना रूट डायर्वट करना पड़ा। ---------- जन आंदोलन के लिए भी एक सप्ताह का अल्टीमेटमबार संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चरणदास कम्बोज का कहना है कि चक्का जाम से दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन है। किसी जनआंदोलन में यदि चक्का जाम करना भी पड़े तो कम से कम एक सप्ताह से पहले जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देना होता है ताकि संबंधित स्थल या रूट का ट्रैफिक बदलने के लिए कार्य योजना बनाई जा सके। इससे आमजन को परेशानी नही हो। चक्का जाम अब व्यक्तिगत मामले में होने लगा है, यह अनुचित है। पुलिस अपने हित में जानबूझकर चुप्पी साध लेती है। चौबीस घंटे पर जिला मुख्यालय पर एसएसबी रोड पर यह तमाशा देख चुके है। अधिवक्ता राजकुमारी जैन का कहना है कि रास्ता रोककर चक्का जाम करना किसी भी मुद़दे या विरोध का अंतिम विकल्प नहीं है। इससे उन लोगों का क्या कसूर जो अपने गंतव्य स्थल के लिए आवाजाही कर रहे है या किसी काम से जा रहे है। उनको रोकना बहादूरी नहीं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। पुलिस को कदम उठाया जाना चाहिए। पुलिस की चुप्पी जनहित के लिए ठीक नहीं- चक्का जाम से हर वर्ग परेशानअपर लोक अभियोजक राजीव कौशिक के अनुसार चक्का जाम करने से हर वर्ग परेशान होता है। इसका दुष्परिणाम अधिक है। जिन लोगों ने जिस मुद्दे के लिए चक्का जाम किया उनका मसला हल हो जाता है या दबाव की राजनीति में फायदा मिलता है लेकिन उस समय अवधि में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पहलू पर किसी की नजर नहीं पड़ती। पुलिस हो या फिर अन्य एजेंसी, हर कोई कानून व्यवस्था की दुहाई देकर चुप्पी साध रहा है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह मिशन के अनुसार हर मांग पर चक्का जाम करना कानूनी अपराध है। इसके लिए पुलिस रास्ता रोकने का मामला दर्ज कर सकती है लेकिन इलाके में राजनीतिक पुलिस पर हावी हो चुकी है। इस कारण पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों को खदेड़ती है जो इन चक्का जाम को क्रॉस करने की कोशिश करते है। पढ़ना जारी रखे

