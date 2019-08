''रक्त'' का विकल्प नहीं, इसलिए जरूर किया जाए यह ''महादान''

blood donation must be done: रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह महादान जरूर किया जाना चाहिए। तपोवन प्रन्यास की ओर से रविवार शाम रखे गए रक्तदाता सम्मान समारोह में वक्ताओं ने यह कहा।