SriGanganagar लुभाने त्यौहारी ऑफर से आया बाजार में बूम

Boom in the market due to enticing festive offers- ग्राहकों की मनपसंद पर विभिन्न कंपनियों ने लॉंच किए नए प्रोडक्ट

श्री गंगानगर Published: September 26, 2022 08:26:17 pm

श्रीगंगानगर। नवरात्र पूजा के बाद शहर में त्योहारी रंगत धीरे-धीरे परवान चढऩे लगी है। कोरोना के दो साल बाद विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों ने ग्राहकों की मनपसंद के अनुरुप बेहतर क्वालिटी और सीमित दाम की तर्ज पर प्रोडेक्ट लॉंच कर दिए है। ज्यादा फोकस घर में काम आने वाली इलैक्ट्रोनिक्स आइटम पर किया गया है। इलाके के शोरूम संचालकों ने पत्रिका से अपने अनुभव सांझा किए। इन शोरूम संचालकों का कहना है कि कोरोनाकाल के बाद कंपनियों को यही उम्मीद थी कि बाजार में त्यौहारी सीजन में जमकर बिक्री होगी, ऐसे में कंपनियों ने नए-नए प्रोडक्ट लॉंच किए है। ग्राहक को उनके घरों तक प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए जीरो ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा तक की है।

इस बार नए प्रोडक्ट गीजर आया है, इसमें दस से बारह घंटे तक गर्म पानी स्टोरेज किया जा सकता है। वहीं ओवन की जगह ओटीजी आया है, यह गर्म खाना या खाने की सामग्री को गर्म करने के लिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखेगा। इसी तरह मनोरंजन के लिए एलईडी की शेप और चौड़ाई में बदलाव किए है। पिक्चर क्वालिटी बेहतर की हैं। इसके साथ-साथ मोबाइल के नए मॉडल में 5 जी का नेटवर्क शुरू किया जा सकता है। वहीं ऑटोमैटिक वांशिग मशीन में नए नए सिस्टम आए है।

घरों और ऑफिसों की डैकोरेशन के लिए डेकोरेटिव लाइटिंग आकर्षक प्रोडक्ट में उपलब्ध हैं। बिजली कटौती से निजात के लिए भी सौलर लाइट के प्रति ग्राहकों का रूझान बढ़ा है। नवरात्र के पहले दिन खरीददारी के लिए अपने घरों में इलेक्ट्रोनिक्स आइटम की जरुरत के अनुरूप खरीददारी भी की। इलेक्ट्रानिक्स बाजार में खरीदारों की आवक शुरू होने से दुकानदारों में भी उत्साह नजर आया है। त्योहारी सीजन में खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सभी इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनियों ने सभी प्रोडक्ट पर ऑफर भी शुरू कर दिए हैं। बाजारों में इलैक्ट्रॉनिक्स के शो रूमों पर एलईडी टीवी, वॉशिग मशीन, रेफ्रिजरेटर सहित होम एम्प्लाईंसेज उपकरणों की सभी रेंज का स्टॉक कर लिया है। वहीं मोबाइल की विभिन्न् रेंज ग्राहको को लुभा रही है। पढ़ना जारी रखे

