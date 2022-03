SriGanganagar अस्पताल में तोड़ा दम,मोर्चरी में रखवाई डेड बॉडी और भूल गए

राजकीय जिला चिकित्सालय की लापरवाही ,चार दिन से ढूंढ रहे थे रोगी के परिजन

श्री गंगानगर Updated: March 25, 2022 01:06:46 am

- राजकीय जिला चिकित्सालय की लापरवाही ,चार दिन से ढूंढ रहे थे रोगी के परिजन श्रीगंगानगर। इसे राजकीय जिला चिकित्सालय और सादुलशहर पुलिस की चूक कहे या लापरवाही कि एक शख्स की मौत होने के चार दिन तक उसकी सूचना परिजनों तक नहीं पहुंची। यह जिम्मेदारी कागजों में पूरी कर ली। Broken in hospital, dead body kept in mortuary and forgotten

उधर, परिजनों ने इस रोगी की तलाश में सादुलशहर से लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय की खाक छानी। थक हारकर जब सादुलशहर थाने में गुरुवार को गुमशुदी कराने पहुंचे तो वहां एक पुलिस कर्मी का कहना था कि एक शव के बारे में सूचना आई हुई हैं। जब इस शव के बारे में यहां राजकीय जिला चिकित्सालय में आकर देखा तो उसी शख्स की डैडबॉडी थी जिसकी तलाश वे चार दिनों से कर रहे थे।

Broken in hospital, dead body kept in mortuary and forgotten परिजनों ने जब इस शव को मांगा तो चिकित्सालय प्रबंधन ने इसे एमएलसी केस बताकर पुलिस आने के बाद ही देने की बात की। यह सुनकर परिजनों ने चिकित्सालय परिसर में हंगामा कर दिया। मामला बिगड़ता देख सादुलशहर पुलिस का एक दल भी पहुंचा तो चिकित्सालय प्रबंधन ने कागजी कार्रवाई कर शव गुरुवार रात परिजनों के सुपुर्द दिया।

यह मामला था 20 मार्च का। सीतोगुनो गांव निवासी सुभाष पुत्र सूरजाराम जिसकी आयु करीब 48 साल बताई गई हैं। घरेलू कारणाों से वह अकेला रहता था और चोकीदारी का काम करता था। उसकी तबयीत बीस मार्च को खराब हो गई थी।उसके परिचितों ने उसे सादुलशहर सीएचसी में भर्ती कराया गया। उसके सांस लेने में परेशानी आ रही थी। लगातार तबयीत ठीक होने की बजाय खराब होने पर चिकित्सकों ने बीस मार्च को उसे श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय के लिए रैफर कर दिया। उस समय इस रोगी के परिजन अपना सामान लेने गांव गए हुए थे। इस बीच चिकित्सकों के निर्देश पर एम्बुलैंस के माध्यम से उसे यहां भर्ती कराया गया था। इस चिकित्सालय में बीस मार्च को दोपहर करीब साढे बारह बजे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस पर चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से पुलिस कंट्रोल रूम से सादुलशहर पुलिस को भी अवगत कराया गया। लेकिन सूचना परिजनों तक नही पहुंची। इधर, परिजनों का कहना था कि जब वे सादुलशहर सीएचसी में इस रोगी के बारे में पता करने गए तो उन्होंंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर वे चिकित्सालय में भी आए और कई वार्डो में देखा लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। गुरुवार को सादुलशहर में गुमशुदी कराने गए तो वहां यह जानकारी मिली कि 20 मार्च को एक शख्स की डैडबॉडी की सूचना जिला चिकित्सालय से आई हुई हैं। इस संबंध में यहां मोर्चरी में देखा तो सुभाष का शव मिला।

परिजनों ने भी छोड़ा अकेला

इधर, चिकित्सकों की माने तो सादुलशहर में गंभीर बीमार होने के बावजूद परिजन इस रोगी को अकेला छोडक़र गांव चले गए तो एक परिचित बाजार चला गया। ऐसे में रोगी को बचाने के लिए चिकित्सकों ने उसे श्रीगंगानगर रैफर कर दिया।

इस बीच, राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉ बलदेव सिंह चौहान का कहना है कि इस रोगी के यहां आने के दो घंटे बाद नॉर्मल मौत होने के बाद उसके परिजनों के बारे में सूचना दी गई थी लेकिन कोई परिजन आया नहीं। गुरुवार को कुछ लोग आए तो उनको साुदलशहर पुलिस आने के बाद ही शव सुपुर्द करने की बात कही। लेकिन वे माने नहीं और जिद्द करने लगे कि अभी डैडबॉडी दो। पुलिस आने के बाद शव को सुपुर्द कर दिया गया।

