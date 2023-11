धनतेरस पर पहली बार खूब बिकी झाडू

#Dhanterasजिले के शहरी व ग्रामीण अंचल में शुक्रवार को धनतेरस पर बाजार में जमकर धन बरसा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, बर्तन, कपड़े और सर्राफा बाजार में जमकर कारोबार हुआ है। शाम के समय बाजार में भीड़ रर्ही। हर दुकान पर देर शाम तक ग्राहकों का मेला लगा रहा है। धनतेरस पर शहर, गांव व कस्बे के बाजार गुलजार रहे। इस बार इलाके में धनतेरस पर खूब झाडू की बिक्री हुई। पूजा कॉलोनी की मीना राठौड़ और संगीता दोनों सहेलियों ने चांदी के सिक्कों के अलावा इस बार घर की सफाई के लिए झाडू की खरीददारी की। इन महिलाओं का कहना था कि हमने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें यह लिखा था कि धनतेरस पर झाडू खरीदना ज्यादा शुभदायक होता है। ऐसे में झाडू खरीदने में पहरेज नहीं किया। काफी संख्या में विक्रेताओं ने गौशाला मार्ग किनारे झाडू बेचने की स्टालें लगा रखी थी।

इस बीच, शुभ मुहूर्त में लोगों ने बर्तन, वाहन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की खरीदारी की। इससे पहले सुबह से ही बाजार में खरीदारी की रंगत नजर आने लगी, जो रात तक परवान रही। बाजार सुबह जल्दी ही सज गए और ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने पहले ही वाहनों की बुकिंग करा ली और शुभ मुहूर्त में वाहनों को लेने पहुंचे। नए बर्तन व नए कपड़ों को लेकर बर्तन बाजार व रेडिमेड गारमेंट की दुकानों पर भी भीड़ रही। इधर, गोलबाजार में धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस को लेकर लोग बर्तन की खरीदारी करने घरों से निकल पड़े। सुबह से शाम तक बर्तन दुकानों पर भीड़ रही। लोगों ने बड़े बर्तनों के साथ जगह छोटे बर्तन या पूजा के छोटे बर्तन खरीदे।

उधर, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी सुबह से ही खरीदारी का बूम रहा। लोगों ने फाइव जी वाले एंड्राइड मोबाइल फोन लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। वहीं कई लोग एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन की जमकर खरीदारी करने के लिए शोरूम में पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विक्रेता दीपक का कहना था कि धनतेरस पर वाशिंग मशीन, मोबाइल, एलईड, फ्रीज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री हुई। सुबह से दुकानदारों ने दुकानों के बाहर इलेक्ट्रीक सामान रखकर सजा लिया। कारोबारियों का दावा है कि करीब पांच से सात करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री हुई।

इलाके के जवाहर मार्केट और पटेल मार्केट में धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण की बिक्री हुई। विशेषतौर पर चांदी के सिक्के खरीदे। सर्राफा व्यापारी तरुण ने बताया कि जिला मुख्यालय पर ज्वैलर्स की करीब एक सौ दुकाने है। कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस पर करीब दस करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इसमें सोने-चांदी के जेवर की खरीददारी की पीछे आगामी विवाह सावे को लेकर भी हुई है। इससे पहले ज्वैलर्स दुकानों पर सुबह से चहल-पहल नजर आई।

दुपहिया और चौपहिया वाहनों की खूब बिक्री

धनतेरस पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों की खूब बिक्री हुई। ई स्कूटी से लेकर लग्जरी कारों को खरीदने के लिए ऑटोमोबाइल्स शोरूम में लोग परिवार के संग पहुंचे। दुपहिया वाहन के शोरूम संचालक विनोद का कहना था कि लोगों ने बाइक और स्कूटी खरीदने में ज्यादा उत्साह दिखाया। ज्यादातर लोग ई स्कूटी को ज्यादा तवज्जों देने लगे है। साठ हजार से लेकर सवा लाख रुपए तक ई स्कूटी के दाम पहुंच गए है, इसके बावजूद लोग पेट्रोल डलवाने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए खरीददारी करने लगे है। इधर, कारों के शोरूम में खूब कारों की बिक्री हुई। ऑटोमोबाइल में करीब बीस करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है।