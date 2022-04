SriGanganagar श्रीगंगानगर में बीएसएनल का नेटवर्क ढाई घंटे के लिए ठप, उपभोक्ता हुए परेशान

BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset- जवाहरनगर बीएसएनएल एक्सचेंज में आई तकनीकी गड़बड़ी

श्री गंगानगर Published: April 15, 2022 02:04:08 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। इलाके में बीएसएनल का सर्वर ठप होने से सैंकड़ों उपभोक्ता परेशान हुए। वहीं नेटवर्क बंद होने के कारण कई काम अटक गए। यहां तक कि बिजली बिल जैसी सुविधा भी प्रभावित हो गई। मोबाइल फोन का नेटवर्क गायब होने पर बीएसएनएल प्रबंधन में खलबली मच गई। bsnl network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset

SriGanganagar श्रीगंगानगर में बीएसएनल का नेटवर्क ढाई घंटे के लिए ठप, उपभोक्ता हुए परेशान

जवाहरनगर एक्सचेंज में आए फाल्ट के कारण यह पूरा सिस्टम जाम हो गया। उपभोक्ताओं ने किसी तरह यह शिकायत बीएसएनल प्रबंधन तक पहुंचाई। सूचना मिलने पर बीएसएनल के एक्सपर्ट टीमों ने जवाहरनगर एक्सचेंज में जाकर केबल को बदलने का काम शुरू किया।

BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset यह काम पूरा होता तब तक इलाके के सैंकड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीएसएनएल का नेटवर्क गायब हो जाने से इंटरनेट सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस इंटरनेट ठप होने से कई प्राइवेट कंपनियों के यहां कामकाज बंद हो गया।

BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset बिलिंग काम भी नहीं हो पाया। ऑनलाइन पेमेंट करने की प्रक्रिया भी ढाई घंटे तक बंद रही। एकाएक हुए इस फाल्ट को लेकर उपभोक्ताओं के साथ साथ बीएसएनएल के अधिकारियों में परेशानी रही।

BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset मोबाइल कॉल बंद होने के कारण लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। हालांकि दूसरी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क होने से लोगों को कुछ राहत मिली।

इधर, बीएसएनएल के एजीएम लालचंद सहारण के अनुसार करीब ढाई घंटे तक तकनीकी फाल्ट के कारण बीएसएनएल की सेवाएं प्रभावित रही है। उन्होंने बताया कि जवाहरनगर एक्सचेंज में केबल जल गई थी जिसे बदलने में समय लगा। गर्मियों के दिनों में बीएसएनएल की केबल में फाल्ट आ गया। इसे अब दुरुस्त कराया जा चुका है।

BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset

जवाहरनगर के गगन पथ पर बीएसएनएल एक्सचेंज में अब कार्मिकों की संख्या काफी कम हो गई है। यहां सीमित कार्मिक होने के कारण केबल और अन्य उपकरणों की देखभाल के लिए समस्याएं आ रही है।

केबल जलने के कारण इसी एक्सचेंज से बीएसएनल की मोबाइल सेवा ढाई घंटे ठप रही। इस दौरान बीएसएनल के उपभोक्ता बार-बार फोन मिलाते रहे, नेटवर्क नहीं होने के कारण वे परेशान रहे।

बीएसएनएल के इस एक्सचेंज में अचानक बिजली ट्रिप हो गई। इसके बाद बीएसएनएल का सर्वर बंद हो गया। इसके साथ ही पावर प्लांट मॉड्यूल में कुछ तकनीकी खराबियां भी आ गईं।

हालांकि इसकी सूचना मिलने के बाद बीएसएनएल के पदाधिकारी व कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। जब तक सिस्टम को रिस्टोर कर किया जब तक ढाई घंटे का समय लग चुका था। BSNL network stalled for two and a half hours in Sriganganagar, consumers upset

गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली की खपत इस गर्मी में जैसे जैसे बढ़ी है तो बिजली की कम आपूर्ति हो रही है। इस कारण लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली बार-बार आने-जाने से केबल में फाल्ट होने लगा है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें