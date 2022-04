SriGanganagar आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किशोरी से ब्लैकमेल कर साढ़े सात लाख रुपए हड़पे

By making an objectionable video, blackmailing a teenager and grabbing seven and a half lakh rupees- पीडि़ता की सूचना पर महिला थाने में दो जनों के खिलाफ मामला दर्ज

श्री गंगानगर Updated: April 29, 2022 10:19:47 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। सोशल मीडिया पर लिंक से फोलॉअर बनकर एडिट आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किशोरी से ब्लैकमेल कर साढ़े सात लाख रुपए हड़़पने का मामला महिला थाना पुलिस ने दो जनों के खिलाफ दर्ज किया है। पन्द्रह वर्षीय किशोरी ने पुलिस को सूचना देकर रिपेार्ट दर्ज कराई कि उसके सोशल मीडिया पर अकाउंट पर फोटो और वीडियो अपलोड करती है। श्रीगंगानगर निवासी रजत और विष्णु नाम के युवक उसे फॉलो करने लगे। आरोपियों ने इस पीडि़ता के फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर एडिट कर आपत्तिजनक बना लिया।

इसके बाद आरोपियों ने पीडि़ता से संपर्क कर धमकाया कि अगर उसने आरोपियों को रुपए नहीं दिए तो आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर देंगे। आरोपियों की धमकियों से पीडि़ता डर गई। एफआईआर के अनुसार आरोपी पीडि़ता का स्कूल आते-जाते पीछा करने लगे। आरोपी मौका पाकर पीडि़ता को रोक लेते और अश्लील हरकतें करते। आरोपियों ने पीडि़ता को ब्लैकमेल कर कर उससे 7.50 लाख रुपए ले गए। 10 मार्च को आरोपी रजत और विष्णु पीडि़ता के घर पहुंच गए। आरोपी रजत घर के अंदर आ गया और पीडि़ता से अश्लील हरकतें की। विष्णु बाहर निगरानी करता रहा। जांच अधिकारी एसएचओ राजेश रानी ने बताया कि पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़ता के सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य साक्ष्यों को जुटाया गया है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इधर, पायल थियेटर के निकट ड्राईक्लीन की दुकान पर जानलेवा हमला व पेट्राेल बंम फैंकने के मामले में पुलिस ने दाे जनो काे गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने दशमेश काॅलाेनी निवासी शनि नायक उर्फ शेरा पुत्र लीलूराम नायक और भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयालसिंह लबाणा सिख काे गिरफ्तार किया कर अदालत मेे पेश किया, वहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इनमें सन्नी हत्या के मामले में जेल में बंद था। इस वारदात से करीब एक माह पहले ही उसकी जमानत हुई थी। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध के 7-8 मामले पहले से दर्ज हैं। यह मामला एक दिसंबर 2021 की रात काे दर्ज किया गया था। परिवादी सेतिया काॅलाेनी निवासी राजेश कुमार पुत्र हीरानंद अरोड़ा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 267 विनोबा बस्ती में ड्राईक्लीन व कपड़े प्रेस का काम करता है। एक दिसंबर की रात्रि करीब 9:30 बजे अपनी दुकान को मंगल करके जा रहा था। इतने में मेरी दुकान पर कुछ लड़के हाथों में पेट्रोल की बोतलें, तलवारें व पिस्तौल लेकर आए। उन्हाेंने मेरी दुकान के फट्टे पर तोड़ फोड़ की आैर बोर्ड उखाड़ दिया। तलवारों से मेरे फट्टे पर वार करने लगे व ऊंची ऊंची आवाज में गालियां देने लगे। फिर फट्टे पर व दुकान को जलाने के आशय से एक राय होकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चार पांच हवाई फायर किए। इतने में मोहल्ले के काफी लोग एकत्रित हो गए। इन लोगों में अंबर जयपाल व प्रिंस जयपाल व पांच-सात अन्य व्यक्ति मोटर साइकिलों व कार में सवार होकर आए थे। लोगों को इक्कठा होते देखकर इन्होने भागते हुए एक फायर जान से मारने की नियत से परिवादी पर चलाया। परिवादी ताे बच गया लेकिन पास खड़े गौरव सोनी के फायर लगा। फायर करने वाले अंबर जयपाल व प्रिंस जयपाल थे। मौके पर गोपाल गौड़, उपदेश शर्मा, हेमंत बजाज व खेमचंद्र वगैरह आ गए थे। पढ़ना जारी रखे

