Sri Ganganagar मुनाफे की उम्मीद में कैप्चर की हल्दी गांठ पड़ रही भारी

Sri Ganganagar Capture's turmeric lump is getting heavy in the hope of profit- हल्दी की गांठ से फायदे की बजाय लगेगा तगड़ा झटका

श्री गंगानगर Updated: March 21, 2022 01:02:41 pm

श्रीगंगानगर. हल्दी की गांठ का उपयोग कई तरह के टोटकों में होता है। इसका पीस कर मसाले के रूप में उपयोग करने के साथ-साथ दर्द निवारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हल्दी को गुणों की खान बताया गया है। लेकिन मुनाफे की उम्मीद में हल्दी गांठ को कैप्चर करना यहां के कई व्यापारियों को भारी पडऩे वाला है। हल्दी गांठ पर किया उनका कैप्चर वाला टोटका उलटा पड़ेगा और उन्हें ऐसी पीड़ा देगा जो पीसी हुई हल्दी दूध में घोल कर पीने से भी लंबे समय तक दूर नहीं होगी।

Sri Ganganagar मुनाफे की उम्मीद में कैप्चर की हल्दी गांठ पड़ रही भारी

हल्दी गांठ पर यहां के कई व्यापारियों ने ग्वार जैसी तेजी आने की उम्मीद में दांव लगाया और काफी बड़ी मात्रा में इसका स्टॉक कर लिया। गत वर्ष फसल खराब होने और कोरोना के चलते हल्दी की मांग बढऩे के कारण हल्दी के भावों में अप्रत्याशित तेजी आने की संभावना सटोरिये व्यक्त कर रहे थे। बस इसी संभावना के चलते कई व्यापारियों ने हाथ मिलाकर हल्दी गांठ का बड़ा स्टॉक कैप्चर कर लिया ताकि दुगने-तिगुने भाव मिलने पर इसे बेच कर वारे-न्यारे कर लिए जाए।

हल्दी गांठ कैप्चर करने वाले व्यापारियों ने अपना स्टॉक कोल्ड स्टोर में रखवा रखा है ताकि वह खराब नहीं हो। कोल्ड स्टोर में हल्दी गांठ की सैकड़ों बोरियां बिकने का इंतजार कर रही है। मुनाफे की उम्मीद में रखा गया यह स्टॉक कब बाहर आएगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

वैसे बड़े घाटे की चपेट में आने से बचने के लिए कैप्चर करने वाले व्यापारी इस स्टॉक को नई फसल आने तक शायद ही बचा कर रखें, क्योंकि तब उनका घाटा और बढ़ जाएगा। इधर, थोक व्यापारी पवन का कहना है कि पिछले 20 दिनों से हल्दी के भाव में उतार-चढ़ाव आया है। इसकी मुख्य वजह नई फसल की एकाएक आवक बढ़ने और वायदा कारोबार में अग्रिम सौदे नही होना है।

पिछले 4 दिनों से हल्दी के दाम में फिर से सुधार हुआ है। उधर, ब्रोकर ललित शर्मा का कहना है कि हल्दी में एकाएक तेजी आई तो लोगों ने स्टॉक कर लिया था लेकिन जैसे-जैसे नई फसलों की आवक बढ़ी है वैसे वैसे हल्दी के नखरे दूर हो रहे हैं।

इस बीच व्यापारियों की मानें तो हल्दी की तेजी की वजह से काफी मात्रा में स्टॉक कर लिया गया था लेकिन वायदा कारोबार ने हल्दी के अग्रिम सौदों को आउट कर दिया, इस वजह से हल्दी में एकाएक मंदी आ गई। इलाके के कई व्यापारियों को इस वजह से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें