SriGanganagarआंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहे मवेशी

Cattle going to death in front of eyes- जिले में मवेशियों में जानलेवा साबित हो रही है लंपी स्किन डिजीज़

श्री गंगानगर Published: July 08, 2022 03:38:21 pm

श्रीगंगानगर। पूरे जिले के मवेशियों में तेजी से फैल रहा गांठदार त्वचा रोग पशुओं के लिये जानलेवा साबित हो रहा है। जिसके चलते पशुपालकों को अपने पशु बचाने मु श्किल हो रहे है। करीबन पखवाड़े से इस रोग ने ग्रामिण क्षेत्र में भयंकर रूप ले लिया है। पशु रोग एक्सपर्ट की माने तो यह लंपी स्किन डिजीज़ है। इसके लक्षण राजस्थान में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में मिले थे। जो वर्तमान में लगभग सभी जिलों में इसके लक्षण मिल रहे हैं। यह वायरस जनित रोग है।

इस रोग से ग्रसित पशुओं को क्वारंटीन कर इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से बचाया जा सकता है। किसान नेता कालू थोरी ने बताया कि क्षेत्र में अधिकांश पशुपालक भूमिहीन हैं या सीमांत कृषक हैं। जो पशुपालन कर अपनी आजीविका चला रहे है। आंखों के सामने पशु अकाल मौत के मुंह में जा रहे है। लेकिन पशुपालन विभाग एक पखवाड़े से पशुओं की मौत का तमाशा देख रहा है। जिसको लेकर विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है।

चिकित्सकों के अनुसार मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीज़ रोग है। इस बिमारी से पशुओं के पूरे शरीर में विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन और जननांगों के आसपास छोटी छोटी गांठे उभरती है। ये गांठे धीरे-धीरे फूट जाती है और गहरे घाव का रूप ले लेती है। जिसके दर्द से पशुओं के आंख और नाक से पानी आना, बुखार तथा दूध के उत्पादन में अचानक कमी आ जाती है। इससे पशु बैठ नहीं पाता है। घाव पर मक्खियां आदि बैठने से कीड़े भी पड़ जाते है। आद्र व नमी वाले मौसम में अधिक फैलता है। इससे पशुओं के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और लिम्फ गंथियों में सूजन के कारण गांठे बन जाती है। इसलिये इसे से ठेलेदार गांठ त्वचा रोग भी कहा जाता है।

पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह वायरस जनित रोग है। यह रोग मच्छरों मक्खियों चींचड़ों एवं लार व जुठे जल एवं भोजन के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु के मध्य फैलता है। इस बीमारी के होने के बाद घंटे पूरे शरीर बन जाती है। पशु यदि ज्ञाभन है तो गर्भपात भी हो सकता है। ज्यादा संक्रमण से ग्रसित हो तो निमोनिया होने के कारण पैरों के गलकंबल में सूजन भी आ जाती है। चिकित्सकों के अनुसार यह वायरस कैप्रिपॉक्स वायरस जीनस के भीतर तीन निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है, इसमें अन्य दो प्रजातियाँ शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।

पशु चिकित्सा प्रभारी डॉ आर एस कुमावत ने बताया कि वायरस का कोई इलाज नहीं होने के कारण टीकाकरण ही रोकथाम व नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। त्वचा में द्वितीयक संक्रमणों का उपचार गैर-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से रोग पर नियंत्रित किया जा सकता है। यह रोग मच्छरों, मक्खियों और जूँ के साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। इसके रोकथाम के लिये पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण, टीकाकरण, संक्रमित पशुओं का प्रबंधन के माध्यम से बचाव किया जा सकता है। वहीं स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशुओं से दूर रखने के सा थ साथ घरेलू उपाय के माध्यम जैसे नीम की पत्तियाें को गर्म पानी में का उबालकर नीम की पत्तियों को पानी मे उबालकर ठंडा कर घाव को धोने से पशुओं को राहत मिलती है, नीम का तेल लगाने कली व चुना का छिड़काव कर संक्रमित पशुओं को क्वारंटाइन करने, मृत पशुओं को जमीन में दफनाकर अन्य पशुओं में इन्फेक्शन फैलने से बचाया जा सकता है। पढ़ना जारी रखे

