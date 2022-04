SriGanganagar महज 21 माह में बिखरी एसएसबी रोड की सीसी सडक़

श्रीगंगानगर। मीरा चौक से चक कालूवाला पुल तक एसएसबी रोड करीब 21 माह पहले बनी सीसी रोड बिखर गई। पहले इस सडक़ का निर्माण करने के लिए तीन साल पहले तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया थ। लेकिन यह काम अटक गया। इस जर्जर रोड को बनाने के लिए पार्षद कमला बिश्रोई सहित लोगों ने चक्का जाम और प्रदर्शन किए। CC road of SSB road scattered in just 21 months

आखिरकार विधायक राजकुमार गौड़ के प्रयासों से इस सडक़ के लिए बजट मंजूर किया गया। जुलाई 2021 में यह सीसी रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में ठेका कंपनी ने कराया। CC road of SSB road scattered in just 21 months लेकिन अब यह सडक़ कई जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी। इस पर पीडब्ल्यूडी ने ठेका कंपनी से फिर से इस सडक की मरम्मत शुरू कराई है। CC road of SSB road scattered in just 21 months

इधर, भाजयुमो प्रवक्ता रजत स्वामी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने इस सडक़ का निमार्ण आरएनसी ठेका कंपनी से करवाया था। CC road of SSB road scattered in just 21 months इस स्टेट हाइवे में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। मीरा चौक से 100 फीट रोड होते हुए गंगनहर पुल तक यह सडक़ कई जगह से उखड़ गई है। सरकार के क़्वालिटी कन्ट्रोल और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़े कर दिए है। CC road of SSB road scattered in just 21 months

इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार फर्म की मिलीभगत सामने आई है। जबकि कुछ दिन बाद ही बारिश शुरू होने वाली है उसके बाद यह सडक़ कहां दिखेंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। CC road of SSB road scattered in just 21 months स्वामी के अनुसार इस गुणवत्ताहीन सडक़ निर्माण करने पर न तो ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है।

