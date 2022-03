श्रीगंगानगर में रही सीईओ आईएएस टीना डाबी फिर आई सुर्खियों में

March 30, 2022

IAS Tina Dab श्रीगंगानगर. जिले के जिला परिषद के सीईओ पद रही आईएएस टीना डाबी फिर से सुर्खियों में हैं। CEO Tina Dabi, who was in Sriganganagar, again came into the limelightचार साल पहले अपने पहले प्रेमी आईएएस अतहर आमिर खान से शादी की थी। इन दोनों की शादी को लेकर पूरे देश में चर्चा रही। IAS Tina Dab टीना जब आईएएस की टॉपर बनी थीं, उसी साल अतहर दूसरा स्थान प्राप्त कर आईएएस बने थे।

इन दोनों की मंसूरी में ट्रेनिंग के दौरान ही प्रेम कहानी शुरू हुई थी। शादी करने के कुछ महीने बाद ही दोनों में दूरियां आने लगी। सुलह होने की बजाय दोनों ने अलग होने की राह पकड़ी। इस प्रेमी कहानी का अंत दो साल पहले हो गया जब दोनों ने जयपुर की फैमिली कोर्ट में तलाक ले लिया। IAS Tina Dab आईएएस डाबी पहले भीलवाड़ा में एसडीएम थी तब कोरोना की पहली लहर चली थी। डाबी ने तब कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की जिसकी प्रशंसा खुद सीएम अशोक गहलोत ने कई बार अपनी सभाओं और भाषणों में की।

इसके बाद डाबी को यहां श्रीगंगानगर में जिला परिषद सीईओ के पद नियुक्ति दी गई। लेकिन तलाक संबंधित विवाद होने के कारण वे जयपुर में ही रहना चाहती थी। इस पर सरकार ने उनका तबादला राजस्थान के राज्य वित विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कर दिया था। अब भी इसी पद पर कार्यरत हैं।

IAS Tina Dab डाबी ने राजस्थान पर्यटन विभाग के निदेशक सीनियर अधिकारी डा. प्रदीप के गवांडे से दूसरी शादी का मन बनाया है और अप्रेल में ही दोनों शादी करने के लिए तैयारी में लगे है। Dabi married for the second time to Dr. Pradeep K Gawande, Director, Rajasthan Tourism Department इस संबंध में सोशल मीडिया में इस नए जोड़े की फोटो और पोस्ट खूब वायरल हो रही हैं। डाबी खुद भी सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं।

IAS Tina Dab उन्होंने खुद अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ फोटो भी पोस्ट की हैं। टीना डाबी मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की है। दिल्ली में उसने पिता जसवंत डाबी और मां हिमानी दोनों ही इंजीनियर रहे हैं। दोनों ने यूपीएससी और आईईएस एग्जाम पास किया हुआ है।

दरअसल जममू-कश्मीर के अनंतनाग के मूल निवासी अहतर आमिर खान यूपीएससी की परीक्षा में दूसरा सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। बताया जाता है कि टीना डाबी बड़े बड़े पदों पर जाना चाहती थी और उन्होंने कई पदों के लिए तैयारियां भी की। वहीं उनके पहले पति अतहर खान अपनी पत्नी टीना के साथ कश्मीर में रहना चाहते थे।

IAS Tina Dab शादी के बाद टीना अपने ससुराल ज्यादा नहीं रूकी। वहां का माहौल उसे रास नहीं आया। इन दोनों आईएएस की शादी को लेकर हिन्दू महासभा ने इसे लव जिहाद तक बता दिया था। इन दोनों के बीच दूरियां लगातार बढऩे लगी और फिर दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया।

