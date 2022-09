SriGanganagar सभापति का अल्टीमेटम: कचरे से भरी ट्रॉ​​लियों के साथ कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कल

श्री गंगानगर Published: September 10, 2022 08:01:16 pm

श्रीगंगानगर। चक 6 जैड ए में डंपिंग प्वाइंट पर कचरा नहीं डालने पर ग्रामीणों के आंदोलन का करारा जवाब देने के लिए नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने जिला कलक्टर को अगले चौबीस घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कचरा उठाव की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। ऐसा नहीं होने पर सोमवार को हर वार्ड से कचरे से भरी ट्रेक्टर ट्रॉलियों व ऑटो टीपर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। हर वार्ड की इन ट्रॉलियों के साथ वार्ड पार्षद साथ रहेंगे। वार्ड से कलक्ट्रेट तक लाने पर ट्रॉलियों को रास्ते में कचरा नहीं डाला जाएगा। शनिवार को जिला परिषद सभागार में शहर के पचास पार्षदों ने सभापति के इस निर्णय का समर्थन किया है। यहां तक कि उपसभापति लोकेश मनचंदा और पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा ने चांडक को भाजपा की ओर से इस प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा की। सभापति चांडक का कहना था कि जनता कचरे से परेशान हो रही है लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ कोरे आश्वासन देकर पूरे शहर को चक्कर घिन्नी बना रहा है।

इससे पहले बैठक में पार्षद संजय बिश्नोई ने कहा कि सभापति की कमजोरी की वजह से भी यह दिन देखने पड़े है। यह समस्या नई नहीं है। लेकिन सभापति खुद जिला प्रशासन के समक्ष जाकर निर्णय करती है। बंद पोटली में गुड़ फोड़ने का काम किया गया जिसे प्रशासन ने कमजोरी समझ लिया। कचरा प्लांट की प्रक्रिया का फोलोअप समय रहते करना चाहिए था। पार्षद विजेन्द्र स्वामी का कहना था कि किसानों की पीड़ा भी सुनो। लोगों के खेत खराब हो रहे है। यह बात समझनी होगी। स्वामी के अनुसार संघर्ष समिति के लोगों से यदि सीधी वार्ता करते तो वे इस समस्या को हल कराने में सहयोग करते लेकिन उनकी बातों को सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ।

इस दौरान पार्षद कमला बिश्नोई की जगह उनके पति बनवारीलाल बिश्नोई पहुंचे और बोले कि कलक्टर को ज्ञापन देने की नौटंकी अब बंद करो, कलक्टर के समक्ष नगर परिषद की ताकत दिखाओ। कलक्टर कौन होती है हमारे शहर का कचरा बंद करवाने वाली। चंद लोगों की वजह से जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अभी वार्ड से कचरे की ट्रॉलियां मंगवाओ और कलक्ट्रेट में डालो ताकि कलक्टर को भी यह पता चले कि जनता की पीड़ा क्या होती है। पूर्व पार्षद हरविन्द्र सिंह पांडे का कहना था कि जनता अब सवाल करने लगी है कि कचरा क्यों नही उठाते। जनता को यह मतलब नहीं है कि अड़चन क्या है। कलक्ट्रेट में पूरे शहर की ट्रेक्टर ट्रॉलियों लाकर पूरा रास्ता जाम करो ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

इस बीच, पार्षद अनूप बाजवा ने गहरे शब्दों में बोले कि पार्षदों के खून में उबाल है ऐसे में जमीर मरने नहीं दो, नहीं तो वोट रूपी जमीन खिसक जाएगी। बाजवा का कहना था कि कचरे की समस्या को हल कराने की जरुरत है टकराव आ खिरी रास्ता नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन के समक्ष यह संदेश तो प्रभावी ढंग से जाएं कि नगर परिषद बोर्ड की ताकत कितनी बड़ी है। पार्षद हेमंत रासरानियां ने कहा कि वे खुद अकेले सोमवार को कलक्ट्रेट पर धरने लगाने जा रहे है, कोई आए या नहीं। वार्ड में मुझे मुंह दिखाना होता है।

इससे पहले पार्षद बंटी वाल्मीकि का कहना था कि यह पूरा खेल विधायक बनने का है। चांडक और गौड़ एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई में जनता को बली का बकरा बना रहे है, यह छिछोरी राजनीति बंद हो। बंटी ने यहां तक बोल दिया कि अगला विधायक कौन बनेगा, यह पूरा खेल चल रहा है। धरने बैठने वाले चंद लोग भले ही हो लेकिन उनके पीछे ताकत किसकी है, यह सोचने का विषय है। श्रमिक नेता महेन्द्र बागड़ी का कहना था कि महज 22 लोग धरने पर है, इसके बावजूद पूरा नगर परिषद बोर्ड और शहर बेबस क्यों है। बागड़ी के अनुसार विधायक राजकुमार गौड़ को शहरहित में सोचना भी चाहिए। शहरवासियों ने भी वोट दिए होंगे।

