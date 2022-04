SriGanganagar चक्करघिन्नी बना खाद्य सुरक्षा की अपील का आवेदन

श्री गंगानगर Published: April 12, 2022 11:29:34 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। मैडम जी आप ही बताओ महज पांच सौ रुपए महीने पार्टटाइम काम करने वाली झाडू पोचा करने वाली महिलाएं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए अपील के आवेदन करने के लिए दो सरकारी कामिकों की गवाही कहां से लाएगी। कौन देगा ऐसी महिलाओं के पक्ष में अपने शपथ पत्र पर गवाही। Chakkarghini made the application of appeal for food security

वार्ड आठ के पार्षद बंटी वाल्मीकी ने यह सवाल एडीएम सतर्कता और कार्यवाहक डीएसओ कमला अलारिया के समक्ष रखा। बंटी की अगुवाई में जरूरतमंद परिवारों के लोगों का कहना था कि नए नियमों ने खाद्य सुरक्षा योजना को सरल नहीं पेचीदा बना दिया है। Chakkarghini made the application of appeal for food security

उन्हेांने बताया कि खाद्य सुरक्षा अपील प्रक्रिया के फार्म में कॉलम 12 कचरा बीनने वाला, कॉलम 13 में शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं और कॉलम 17 में साईकिल रिक्शा चालक परिवार के लिए अपील प्रक्रिया आवेदन में दो सरकारी कर्मचारियों की लिखित में गवाही के शपथ पत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।

लेकिन हकीकत में ऐसे बाध्यता अधिक पेचीदा साबित होने लगी है। इन लोगों का कहना था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जानता नही इसलिये वह गवाही नहीं देता।

उन्हेांने बताया कि इन श्रेणी में आने वाले आवेदकों को जहां पर कार्य कर रहे है, उनका मकान मालिक एंव वार्ड पार्षद को यह जिम्मेदार दी जाएं तो राहत मिल सकती है। इस मौके पर पार्षद सुशील चौधरी और अन्य लोग भी शामिल थे।

उन्हेांने बताया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना, यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी।

उन्हेांने बताया कि खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढती है परन्तु यह जरूरी नहीं की हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता होगी; जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन न हो।उन्हेांने बताया कि एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ उसका सही और समान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ही सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान से सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करवाती है।

