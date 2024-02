पेट्रोल-डीजल पर वेट कम नहीं करने पर हड़ताल के आसार

श्री गंगानगरPublished: Feb 09, 2024 01:23:36 pm Submitted by: surender ojha

Chances of strike if weight on petrol and diesel is not reduced- पीएम मोदी की घोषणा के बावजूद राज्य सरकार ने की अनदेखी

#petrol and diesel श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की अेार से पेश अंतरिम बजट में पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करने को लेकर कोई घोषणा नहीं करने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया है। जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि इससे श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश के आमजन, किसानों व पेट्रोल पंप डीलर्स में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है तथा महंगाई की मार झेल रहे आमजन, किसानों व पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई राहत नहीं मिली है। जबकि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने स्वयं इसके संबंध में घोषणा की थी कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की समीक्षा की जाएगी और उन्होंने इसके संबंध में स्वयं गारंटी दी थी।लेकिन इस बजट को देखते हुए मोदी की गारंटी पूर्ण होती नहीं दिख रही है।

जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने नवीन सरकार को भी प्रदेश में पेट्रोल-डीजल वेट कम करने पर आंकड़ों सहित ज्ञापन दिया था और स्पष्ट किया था कि यदि सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करती है तो सरकार को राजस्व में हानि नहीं, अपितु अप्रत्याशित लाभ होगा। श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बजट में पेट्रोल-डीजल पर वेट कम नहीं करने पर राजस्थान सरकार की निंदा की हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि शीघ्र ही प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बैठक आयोजित कर इसके संबंध में आगामी रणनीति तैयार की जायेगी तथा लोकसभा चुनाव से पूर्व श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप हड़ताल पर चले जायेगे। इसके साथ ही आरपीडीए की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में संचालित होने वाले वाहनों को उधार में पेट्रोल-डीजल न देकर पहले भुगतान प्राप्त करने के बाद पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति की जाएगी।