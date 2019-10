मौसम में बदलाव जारी, गर्मी के साथ सर्दी का एहसास

Changes in the weather श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर). क्षेत्र में मौसम में बदलाव जारी है। मंगलवार को गर्मी के साथ हल्की सर्दी का भी अहसास हुआ। सूर्योदय के समय चली मामूली हवा ने नियमित घूमने वालों में से कइयों को स्वेटर पहनने को मजबूर किया। मौसम में परिवर्तन के बाद कुछ लोग गुनगुने पानी से स्नान करने लगे हैं। कूलर एसी का चलना पहले ही काफी कम हो गया है, कुछ लोग तो पंखा भी बिलकुल कम चला रहे हैं। दीपावली के बाद सर्दी की दस्तक स्पष्ट नजर आने लगी है। शाम के समय अंधेरा अपेक्षाकृत जल्दी होने लगा है। सुबह सर्दी भी काफी होती है। सूरज चढऩे के लिए साथ धीरे-धीरे सर्दी का असर कम होता जाता है। दुकानदार सामान्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी घर पहुंचने लगे हैं। योग की नियमित चलने वाली कक्षाओं में उपस्थिति पर असर नजर आने का समय आ गया है। आम तौर पर सर्दी के समय साधकों की संख्या कम हो जाती है, कई कक्षाएं तो खुले स्थान के बजाए भवन में चलाई जाती है।