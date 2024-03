सोने के खजाने का झांसा देकर ठगे सवा दो करोड़ रुपए

#pretext of gold treasure buried कोतवाली क्षेत्र दुर्गा मंदिर के पास खाली भूखंड के नीचे दबे सोने के खजाने का झांसा देकर 2 करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बीकानेर के तांत्रिक और उसके चेलों समेत नौ जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया हैं। इस मामले की जांच कोतवाली सीआई पृथ्वीपाल सिंह को सौंपी गई हैं। हरमिलापी कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार पुत्र नानक चंद्र ने एसपी के समक्ष परिवाद दिया। इसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।

परिवादी प्रेमकुमार ने बताया कि तीन साल पहले उसने दुर्गा मंदिर मार्केट क्षेत्र में एक भूखंड 9 जून 2021 को खरीद किया था। यह प्लाट बाहर से बंद है, इसके पीछे का रास्ता सुरेश ग्रोवर के घर से जाता हैं। उसे सुरेश ग्रोवर ने बताया कि इस भूखंड में सोने का खजाना दबा हुआ हैं। यदि निकालने की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसे आधा सोना देना होगा। इसकी बातों पर वह सहमत हो गया और उसे बीकानेर के तिलक नगर निवासी तांत्रिक अताउल्ला कुरैशी को बुलाया। इस तांत्रिक ने पहले चूने की पुडी से आग लगने का चमत्कार दिखाया और फिर बोला कि तांत्रिक तरीके से यह खजाना निकालना होगा। पहले दस लाख रुपए दिए, फिर कलेर शरीफ की दरगाह पर 11 घोड़ो की बलि के एवज में दस लाख रुपए, इसके बाद बरेली में जाकर मंत्र पढ़ने, नागौर में गुरु हिमदुल्ला रिजवी की मदद लेने के नाम पर लाखों रुपए कुल दो करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली की गई। परिवादी का कहना था कि तांत्रिक विद्या बीच में रोकने पर दो हजार साल पुराने जिन्न को वश में नहीं रखने पर पूरे परिवार के खात्मे होने का भय दिखाया। पुलिस ने इस मामले में तांत्रिक अताउल्ला दुसरीन, हिमदुल्ला रिजवी, सिकन्दर, आशादुल्ला, जबाबशाह, महेन्द्र बराड,राजेश उर्फ मोनू, सुरेश ग्रोवर और सतपाल बिश्नोई को आरोपी बनाया है।

