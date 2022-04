SriGanganagar आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चे खेलेंगे खिलौनों से

Children coming to Anganwadi centers will play with toys- खिलौना बैंक से बचपन की खुशियां देने के लिए अभिनव प्रयोग

श्री गंगानगर Published: April 10, 2022 12:59:23 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर. आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले अधिकांश बच्चे उन परिवारों से होते हैं, जिनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दिला सके। ऐसे परिवारों के बहुत से बच्चों का बचपन तो बिना खिलौनों से खेले हुए ही बीत जाता है। Children coming to Anganwadi centers will play with toys जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने इन बच्चों को बचपन की खुशियां देने के लिए जिला मुख्यालय पर खिलौना बैंक बनाने का निर्णय किया है।

इस बैंक में जमा होने वाले खिलौने बाद में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पहुंचाए जाएंगे, जहां उनसे खेलते हुए बचपन खिलखिलाएगा। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जिला कलक्टर की योजना के अनुरूप मॉडल रूप में विकसित किया जा रहा है। Children coming to Anganwadi centers will play with toys

इन केंद्रों पर आने वाले बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिल सके, इसके लिए खिलौना बैंक की स्थापना की जा रही है। कलक्टर का मानना है कि खिलौनों से नहीं खेलने वाले बच्चों का बचपन अधूरा होता है। खिलौना बैंक इस कमी की पूर्ति करेगा।

Children coming to Anganwadi centers will play with toys खिलौना बैंक में कोई भी नागरिक खिलौने दे सकता है। इस योजना की शुरुआत जिला कलक्टर स्वयं खिलौना बैंक में खिलौने भेंट कर करेंगी। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, दानदाताओं और भामाशाहों से भी आगे आकर खिलौना बैंक में खिलौने देने की अपील की है ताकि उनके इस प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिल सके। खिलौने देने के लिए जिला मुख्यालय पर महिला अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल बनाने के लिए जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने सभी अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिषद से संबंधित योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए विकास अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल बनाने के लिए बच्चों को सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए।

आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन, हाइट चार्ट, वेट मशीन, बुक रैक, व्हाइट बोर्ड और खिलौनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि बच्चों को हैंड वॉशिंग संबंधी जानकारी भी मिल सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। Children coming to Anganwadi centers will play with toys

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद जुनैद ने बताया कि 1 जून तक जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में घोषित किया जाना है। इसलिए अप्रैल-मई में विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल रूप में विकसित कर लें।

Children coming to Anganwadi centers will play with toys इसके लिए मिशन मोड में काम किया जाए और रोजाना इसकी समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला परिषद से संबंधित योजनाओं और विभागीय प्रगति पर भी चर्चा हुई।

