SriGanganagar यारों का यार था सीआई सुशील खत्री

CI Sushil Khatri was the friend of friends- अमरनाथ में आए प्राकृतिक हादसे में खत्री सहित तीन की मौत, एक महिला लापता

श्री गंगानगर Published: July 09, 2022 10:26:15 am

श्रीगंगानगर। जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से श्रीगंगानगर के यातायात थाना प्रभारी रहे सुशील खत्री्र उनके समधी मोहनलाल वधवा और समधन सुनीता वधवा की मौत हो चुकी है जबकि वधवा की साली सहित कई लोग लापता है। वहां बादल फटने के बाद सैलाब टैंटों के बीच से बहने लगा था। इससे श्रद्धालुओं के बीच हाहाकार मच गया।

इसकी चपेट में कई लोग आ गए। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ टीमों ने कई शवों को बाहर निकाला है।इस बीच, सीआई रहे खत्री के घनिष्ठ मित्र बस ऑपरेटर सोनू अनेजा का कहना है कि खत्री यारों का यार था। सदर थाना श्रीगंगानगर, ट्रैफिक थाना, बीकानेर, केसरीसिंहपुर थानो में प्रभारी रहे खत्री ने पुलिस के नियम कायदों के अनुरुप काम किया। जाबांज इस पुलिस अधिकारी ने अपने स्वभाव और मिलनसारिता की वजह से लोगों से संबंध में स्थापित किए। इसकी का परिणाम रहा कि इलाके में खत्री का दबंग पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता रहा है। इस हादसे से स्तब्ध है। अरोड़वंश समाज के मौजिज लोगों ने भी खत्री को समाज का हीरा बताया है।

इससे पहले एडीएम प्रशासन डा. हरीतिमा ने बताया कि न्यू क्लॉथ मार्केट के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल वधवा, वधवा की पत्नी सुनीता रानी वधवा, वधवा के समधी ट्रैफिक थाने के सीआई रहे सुशील खत्री के शव निकाले गए है। एडीएम का कहना है कि वे लगातार कश्मीर के कमीशनर ऑफिस से संपर्क में है। मृतकों की सूची दोपहर बाद जारी होने की उम्मीद है। वधवा खुद और उनकी साली मलबे में बह गए थे। वधवा का शव शनिवार को मिला है लेकिन साली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा अन्य परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं आई। इस बीच, कपड़ा व्यापारी और न्यू क्लॉथ मार्केट के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल वधवा का शव मिलने का दावा उनके रिश्तेदारों ने किया है। सीआई सुशील खत्री की बेटी के ससुर है मोहनलाल वधवा।

इधर, श्रीगंगानगर के न्यू क्लॉथ मार्केट के पूर्व सचिव राजू छाबड़ा ने बताया कि इस जत्थे के साथ गए लोगों ने सूचना दी कि खत्री और रानी वधवा का शव मिल चुका है। मोहनलाल वधवा और उसकी साली पानी में बह गए। इस परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे है। अरोड़वंश समाज के कई मौजिज लोग वधवा के जी ब्लॉक िस्थत आवास पर पहुंचे।

इस हादसे में यहां जी ब्लॉक िस्थत कपड़ा व्यापारी और न्यू क्लॉथ मार्केट के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल वधवा दोनो बादल फटने के बाद बह गए। हालांकि वधवा, वधवा की पत्नी और समधी खत्री का शव मिल चुका है। इन शवों को यहां लाने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मांगा जा रहा है। वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन और बचाव में जुटी टीमों के साथ परिजनों और रिश्तेदारों ने संपर्क करने का प्रयास किया है। पढ़ना जारी रखे

