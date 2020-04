लॉक डाउन की आड़ में शहर की बजाय नगर परिषद सभापति के फार्म हाउस कर डाली फोकिंग

City council chairman's farm house instead of city in the guise of lock down नगर परिषद और जनप्रतिनिधि हो गए सभापति के आगे नतमस्तक.