SriGanganagar नगर परिषद सभापति चैम्बर में चले लात और थाप मुक्के

City Council President kicked and punched in the chamber- श्रीगंगानगर में बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर और पार्षद में झगड़ा

श्री गंगानगर Published: July 28, 2022 12:15:17 pm

श्रीगंगानगर। शहर के अधिकांश इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद होने से लोगों की नाराजगी इतनी अधिक है कि पार्षदों ने सभापति से सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं इसी मुद्दे पर नगर परिषद सभापति के चैम्बर में स्ट्रीट लाइट ठेका कंपनी ईईएसएल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और पार्षद बलजीत बेदी के बीच आपसी तरकरार हाथापाई में तब्दील हो गई। वहां मौजूद अन्य पार्षदों ने इन दोनेां पक्षों से समझाइश कराई। इस संबंध में कोतवाली में परस्पर मामले दर्ज किए है।

इधर, ठेका कंपनी ईईएसएल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सौरभ चौधरी ने बताया कि कंपनी की ओर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले में वे स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का काम कर रहे है। उनके मोबाइल फोन पर पार्षद बलजीत बेदी के बार बार फोन आए कि उनके वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब है, ठीक करवाओ। कुछ देर बाद श्रमिक नेता महेन्द्र बागड़ी की कॉल आई कि नगर परिषद सभापति आपसे बात करना चाहती है, आप तत्काल नगर परिषद में आ जाओ। यह सुनकर वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद पार्षद बेदी ने स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करने की बात कही और उस पर हावी होने लगा।

उनको अवगत कराया कि कंपनी ने कार्मिकों के वेतन का भुगतान पिछले तीन से चार माह से नहीं किया है, इस कारण तकनीकी स्टाफ ने हड़ताल कर रखी है। यह समस्या बनी हुई है। इस संबंध में डीएलबी तक अवगत कराया जा चुका है। लेकिन बातों बातों में बेदी ने मारपीट कर दी। इधर, पार्षद बेदी की ओर से कोतवाली में परिवाद दिया कि नगर परिषद परिसर में प्रोजेक्ट मैनेजर से वार्ड की स्ट्रीट लाइट के संबंध में फोन पर सवाल किए तो उसको जातिसूचक गाली गलौज की और मारपीट की। इस पर हंगामा मच गया। वहां मौजूद कई पार्षदों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। कोतवाली पुलिस ने दो पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है।

इस बीच, सभापति करुणा चांडक ने बताया कि श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में स्ट्रीट लाईट का ठेका ईईएसएल कंपनी के पास है। लेकिन इस ठेका कंपनी ने पिछले तीन माह से काम बंद कर रखा है। शहर की साठ प्रतिशत से अधिक स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ी है। स्ट्रीट लाइटों के ठीक नहीं होने से शहर में जगह जगह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चोरी और अन्य वारदातें हो रही है। ठेका कंपनी और डीएलबी के बीच वेतन भुगतान के विवाद के चक्कर में लाइटें ठीक नहीं हो रही है। इसका खमियाजा श्रीगंगानगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी एवं कार्यवाहक आयुक्त मनोज मीणा ने बताया कि स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। ठेका कंपनी से लाइटों को दुरुस्त कराने के लिए डीएलबी के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक शहर में बंद पड़ी या खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त कराया जा सकता है। पढ़ना जारी रखे

