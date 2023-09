कचरे से अटा शहर, जगह-जगह गंदगी के ढेर

श्री गंगानगरPublished: Sep 30, 2023 11:37:05 pm Submitted by: surender ojha

City full of garbage, heaps of filth everywhere.- ग्रामीणों के आंदोलन से थमे ट्रेक्टर- ट्राॅलियां और ऑटो टीपर के पहिए

कचरे से अटा शहर, जगह-जगह गंदगी के ढेर

श्रीगंगानगर। चक 6 जैड के डंपिंग प्वाइंट पर कचरा डालने के विरोध में ग्रामीणों की संघर्ष समिति का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर से कचरा उठाव कर ट्रेक्टर ट्रॉलियां और ऑटो टीपर डंपिंग प्वाइंट पर निस्तारित होने की बजाय नगर परिषद के गैराज में जाकर खड़े कर दिए गए। गंदगी से अटे इन ट्रॉलियों और ऑटो टीपर की हालत देखकर शहर में सफाई की बिगड़ी व्यवस्था की हकीकत बयां कर दी। इधर, शहर के मुख्य बाजार और मुख्य मार्गो पर सड़कों के किनारे कचरे का उठाव नहीं हो पाया। कचरे के ढेर लगे हुए है। नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने सड़कों से सफाई तो की लेकिन कचरे का उठाव नहीं होने से हवा चलने से यह कचरा फिर से पसर गया। नगर परिषद में शनिवार को अवकाश होने के कारण किसी भी अधिकारी ने ग्रामीणों से वार्ता कराने का प्रयास नहीं किया।

इस बीच धरना स्थल पर ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस चाहे जेल भेजे या थाने लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजकुमार सैनी ने बताया कि धरना स्थल पर विनोद सहारण, दलीप हुडडा, सुंदर फगोडिया, नत्थूराम सहारण, विजय सहारण, मुकेश कूकणा, जगदीश शर्मा, जगदीश बुडानिया आदि मौजूद थे। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर आराम करने की व्यवस्था भी की है ताकि यह धरना लगातार जारी रहे।

इस बीच, शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बदबू और मच्छरों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। कचरे का निस्तारण अब बड़ी समस्या बन चुकी है। कचरा पात्र गंदगी से अटे हुए है। शहर के अधिकांश इलाके में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। पिछले साल ग्रामीणों के एक गुट ने भी डंपिंग प्वाइंट के पास धरना लगाकर कचरे के ढेर हटाने की मांग की थी। तब जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि करीब तीन महीने में इसका समाधान हो जाएगा। इस संबंध में कचरे का निस्तारण करने के लिए हनुमानगढ़ से थ्रेसर मशीन भी खरीद की गई लेकिन इसका अब तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इधर, ठोस कचरा निस्तारण प्लांट लगाने के लिए ठेका कंपनी भी आई लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया और धरना लगा दिया।