SriGanganagar बरसात से शहर पानी पानी, कचरा बना पानी निकासी में अड़चन

City water water due to rain, garbage becomes a hindrance in drainage- श्रीगंगानगर में एकाएक आई बारिश ने बढ़ाई चिंता, गलियां लबालब

श्री गंगानगर Published: September 11, 2022 05:45:29 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में पिछले एक सप्ताह से भारी उमस से रविवार शाम को एकाएक आई बरसात से राहत मिली। बरसात से पूरा शहर बरसाती पानी से लबालब हो गया। पानी निकासी में कचरा अड़चन बन गया है। कचरे का पिछले एक सप्ताह से उठाव नहीं हो पाया है। डंपिंग प्वाइँट को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वहां कचरा डालने पर रोक लगा दी है, इस कारण पूरे शहर के 65 वार्डो से रोजाना कचरे के उठाव की प्रक्रिया थम गई है। यहां तक कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की प्रक्रिया थी ठप हो चुकी है।

SriGanganagar बरसात से शहर पानी पानी, कचरा बना पानी निकासी में अड़चन

जिला प्रशासन, नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से निर्णायक दौर की वार्ता नहीं की। इस कारण यह समस्या दुगुनी हो चुकी है। हालांकि नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने अपने पचास से अधिक पार्षदों के साथ बैठक कर आंदोलनरत ग्रामीणों को जवाब देने के लिए रणनीति भी बनाई है, लेकिन यह टकराव का रास्ता है। सभापति ने सोमवार को सुबह कचरे से भरी ट्रॉलियों को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। इधर, ग्रामीणों ने सातवें दिन रविवार को चक 6 जैड ए में डंपिंग प्वाइंट के पास धरना जारी रखा। इस धरने पर पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, रोडवेज कार्मिक नेता कृष्ण नैण, संयुक्त संघर्ष समिति के जसवंत छाबड़ा, मनोनीत पार्षद गुरमीत सिंह गिल, जितेन्द्र कूकणा, भूप कूकणा, सुरेन्द्र भांभू आदि ने धरना स्थल पर हुई बेठक में अपने विचार व्यक्त किए।

उधर, नगर परिषद एक्सईएन महावीर प्रसाद गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे शनिवार को संघर्ष समिति के पदा धिकारियों के साथ हनुमानगढ़ में लगे प्लांट का विजिट करने गए थे। वहां थ्रेसर मशीन से कचरे में से प्ला स्टिक को अलग किया जा रहा है। जुगाड़ रुपी इस मशीन को डंपिग प्वाइंट पर लगा दिए जाएं तो वहां दो सौ टन कचरे का निस्तारण हो सकेगा। शहर से रोजाना एक सौ टन कचरा डंपिंग प्वाइंट पर जा रहा है। इससे ग्रामीणों ने भी संतोष व्यक्त किया है, अंतिम निर्णय जिला प्रशासन को लेना है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें