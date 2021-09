सीएम गहलोत करेंगे गौतमनगर का शिलान्यास

CM Gehlot will lay the foundation stone of Gautam Nagar- मुख्यमंत्री आएंगे शिलान्यास कार्यक्रम में, विधायक गौड़ ने यूआईटी अधिकारियों के साथ की बैठक.