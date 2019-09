सीएमएचओ पद प्रकरण...हाईकोर्ट अब तक छह बार

दे चुका तारीख,अब 6 सितंबर को होगी सुनवाई

श्रीगंगानगर.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ (CMHO post c) की कुर्सी को लेकर पिछले डेढ़ माह में चल रही रस्साकशी में हाईकोर्ट (High court) से तारीख पर तारीख मिल रही है। अब तक छह बार तारीख मिल चुकी है। अब इस प्रकरण में हाईकोर्ट छह सितंबर को सुनवाई करेगा।

सीएमएचओ डॉ.गिरधारी लाल मेहरड़ा और डॉ.नरेश बंसल एक-दूसरे को कुर्सी को लेकर पछाडऩे की कोशिश में लगे हुए हैं। सीएमएचओ पद प्रकरण में सोमवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इधर,डॉ.बंसल 22 जुलाई से मेडिकल अवकाश पर चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर 13 जुलाई को डॉ.गिरधारी लाल मेहरड़ा ने सीएमएचओ के पद पर कार्यभार संभाला था। तब तत्कालीन सीएमएचओ डॉ.नरेश बंसल चार्ज देने के लिए (six times so far) नहीं आए और न ही उन्होंने जिला चिकित्सालय में उप-नियंत्रक पद पर ज्वाइन किया।

---------------

अब फिर मिली तारीख--सीएमएचओ पद से हटाए जाने के बाद डॉ.नरेश बंसल को 20 जुलाई को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया और उन्होंने उसी दिन शाम को अवकाश के बावजूद सीएमएचओ पद पर ज्वाइन कर लिया। 21 जुलाई को रविवार था और 22 जुलाई को जब ऑफिस खुला तो डॉ.मेहरड़ा ने एक परिपत्र का हवाला देते हुए डॉ.नरेश बंसल को निदेशालय स्तर पर ( rajasthan patrika news ) उपस्थिति देने के निर्देश दिए। इस पर डॉ.बंसल निदेशालय जाने के बजाय फिर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने उन्हें पहले पांच अगस्त को पहली तारीख दी। हाइकोर्ट इस मामले में अब तक छह तारीख दे चुका है।

---------------

तत्कालीन सीएमएचओ की बढ़ सकती है मुश्किलें--पूर्व सीएमएचओ डॉ.बंसल के खिलाफ गद्दा खरीद प्रकरण में कथित गड़बड़ी की जांच उच्च स्तर ( sriganganagar hindi news ) पर होने वाली है। इसमें 12 लाख रुपए का मामला है। एक तरफ हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है और दूसरी तरफ डॉ.बंसल के खिलाफ गद्दा खरीद प्रकरण में कभी भी कार्रवाई हो सकती है।

--------------

कब-कब मिली तारीख

1. पहली तारीख मिली-5 अगस्त

2. दूसरी बार तारीख मिली-13 अगस्त

3. तीसरी बार तारीख मिली-19 अगस्त

4. चौथी बार तारीख मिली -26 अगस्त

5. पांचवी तारीख मिली- 2 सितंबर

6 छठी तारीख मिली- 6 सितंबर